德国友谊赛两球完胜法国 小将维尔茨七秒破门

（里昂路透电）作为2024年欧锦赛的东道主，德国在本地时间星期天（3月24日）凌晨表现出色，以2比0战胜法国，其中20岁的中场小将维尔茨（Wirtz）闪电破门，在比赛刚开始不到一分钟就进球。

比赛刚开始不久，维尔茨将球带到禁区外围轰出一记世界波，法国门将桑巴（Samba）来不及反应，维尔茨仅用时七秒就完成破门，这也是德国在国际比赛中最快的进球纪录。

此前，德国过去最快的进球纪录也是七秒，是于2013年对阵厄瓜多尔的比赛，当时的进球者是前国脚波多尔斯基（Podolski），维尔茨这次比这名前辈快了几个百分秒。

法国0比2输球，射脚姆巴佩赛后看似有些失落。（法新社）

尽管法国尝试扳平比分，但始终无法成功。德国在射门、控球率和传球次数都优于法国，法国球星姆巴佩（Mbappe）的攻门也因德国门将特尔·施特根（ter Stegen）的精彩扑救而功亏一篑。

德国下半场凭借哈弗茨（Havertz）再进一球，最终2比0胜出。

新帅纳格尔斯曼（Nagelsmann）称赞球队当天的表现，他说：“我们有一个很好的开局，一开始的计划就是这样的。保持领先很重要，中场休息后我们更进一步，创造了更多机会。我对我们的比赛方式非常满意。”

纳格尔斯曼也说，球队从这场比赛得到了信心的提升。

接下来，德国会在来临星期三（27日）与荷兰较量，而法国将在同一天对阵智利。

鲍姆加特纳（红衣）为奥地利首开纪录，这也是国际足坛在国家队赛事历来的最快进球。（路透社）

与此同时，在友谊赛闪电破门的还有奥地利，他们凭借鲍姆加特纳（Baumgartner）的活跃表现，仅用了六秒就破门，创造了国家队赛事史上最快的进球纪录。

奥利地也凭借魏曼（Weimann）的破门，最终以2比0战胜斯洛伐克。