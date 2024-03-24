西班牙主帅：我们会是欧锦赛冠军角逐者

（伦敦综合电）西班牙国家足球队主帅路易斯·德拉富恩特（Luis de la Fuente）相信，他们会是2024年欧锦赛的冠军角逐者。

现年62岁的德拉富恩特星期六（3月23日）在0比1输给哥伦比亚的友谊赛赛前接受记者采访，他指出，西班牙会是本届欧锦赛冠军强有力的竞争者之一。

他说：“我们拥有组成一支伟大团队的元素。那我们还需要什么？时间。”

德拉富恩特认为，要在这样级别的赛事中取胜并不容易，因为除了克罗地亚和意大利之外，法国、葡萄牙、英格兰和德国都有夺冠的实力。“我们必须努力，不辜负大家的期望。大家都希望我们能够为胜利战到最后。”

上届欧锦赛，西班牙在16强赛中战胜克罗地亚，但在半决赛败给了意大利，后者最终成功登顶。

西班牙足总前会长卢比亚莱斯（Rubiales）因在去年的女足世界杯冠军颁奖仪式上，唇吻球员珍妮弗而引发了轩然大波。德拉富恩特受访时没有回避这一问题，他说：“我们专注于足球，但也没有忘记所发生的一切。

“我们的责任是专注于正在做的工作，因为我们对社会、对整个国家、对西班牙足球负有重大的承诺和责任，我们要恢复西班牙足总的声誉。”

欧锦赛分组情况，西班牙与克罗地亚、意大利和阿尔巴尼亚被分在B组。西班牙将在3月27日和6月5日分别与巴西和安道尔各进行一场友谊赛，随后便踏上欧锦赛征程。球队首场比赛将于6月16日对战克罗地亚。