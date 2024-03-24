加洞赛胜出 斯文森首夺DP世巡赛锦标

瑞典选手斯文森（Jesper Svensson）星期天（3月24日）在保时捷新加坡高尔夫球经典赛中，通过三个加洞击败泰国的奇拉德克（Kiradech Aphibarnrat），实现DP世界巡回赛首冠。

这项在拉古娜国家高尔夫度假村俱乐部举行的比赛中，斯文森和奇拉德克都在最后一轮交出好表现，斯文森在第四轮打出63杆（低于标准杆九杆），奇拉德克则打出64杆（低于标准杆八杆），两人的总杆数都来到271杆（低于标准杆17杆）。

泰国选手奇拉德克在加洞赛犯下失误，无缘冠军。（保时捷新加坡高球经典赛提供）

两人回到18号洞进行加洞赛，斯文森表现比奇拉德克稳定，最终取得胜利。

目前世界排名第182的斯文森五年前成为职业选手，但他一直到去年才有了比较大的突破，28岁的他当时在B-NL挑战杯上实现欧洲挑战巡回赛胜利。

亮相DP世巡赛14次终于夺得首冠，他说：“这是一直以来的梦想。能得到这个冠军对我而言意义重大，就像是梦想成真。”

他也说，他没去注意对手奇拉德克（世界排名第441）的成绩，“要赢下比赛真是太难了，所以能赢的感觉很棒。我真的没有去想成绩是多少”。

法国选手帕翁（Matthieu Pavon）是本场赛事世界排名最高（第27）的选手，他的成绩为274杆（低于标准杆14杆），排名第五。

我国三位选手詹耀淳、叶杰烁和陈昇康结束首两轮角逐后遭淘汰，没有进行星期六（23日）和星期天的最后两轮回合。