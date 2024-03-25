墨士廉夺欧锦赛水翼风筝板冠军 近四年来第三次称霸欧洲

我国水翼风筝板世界冠军墨士廉在阔别一年后重夺欧锦赛桂冠，他因参加亚运会而缺席上届赛事。

（新加坡讯）我国水翼风筝板世界冠军墨士廉在星期天（3月24日）结束的欧洲水翼风筝板锦标赛中夺得冠军，这是他近四年来第三次称霸欧洲。

今年赛事在西班牙的洛斯阿尔卡萨雷斯（Los Alcazares）举行，墨士廉去年因参加杭州亚运会而缺席比赛。不过，他绝对得大于失，因为他第一次身披国家队战袍，为新加坡贡献在该届亚运会的首枚金牌。

墨士廉在前20轮的比赛有18次以第一名完赛，因此以头名直接进入奖牌轮决赛，只要再拿下一场胜利，就能赢得冠军。

在20轮后仅次于墨士廉，同样直接进入奖牌轮决赛的法国选手马泽拉（Mazella），和通过半决赛晋级的上届冠军皮阿诺西（Pianosi，意大利）在决赛中均给予墨士廉不小的挑战，但年仅17岁的墨士廉还是表现出超龄的稳重与抗压力，最终顺利将冠军收入囊中。

去年在世锦赛上登顶，让墨士廉提前锁定了今年巴黎奥运会的入场券，自然也被视为奥运夺冠热门，但他却在赢得今年的首项大赛后说：“我们不能以此作为指标，因为接下来的几个月肯定还有很多变数。”

“当然，我对我的冬季训练感到满意，只是用这次的成绩来预测奥运会的表现，未免还言之过早。”

被对手比作F1车手费斯塔彭

墨士廉在水翼风筝板运动上的统治力，早已被对手们看在眼里。在本届欧锦赛获得亚军的马泽拉就戏称墨士廉为水翼风筝板界的费斯塔彭（Verstappen）。

费斯塔彭是世界一级方程式赛车（F1）红牛车队的头号车手，过去三年的统治力惊人，而且愈发明显。

马泽拉在首日比赛后受访时笑说：“来吧！就给我一场胜利吧！但马克斯（墨士廉英文名为Max）又在大家的前面，就像马克斯·费斯塔彭一样。”

在得知对手这么形容他时，墨士廉笑说：“从竞争对手那里听到这些话，受到他们如此多的尊重和钦佩，这真的意义重大。”

“我必须说，他们让这一切变得不容易，而我付出了一切，能和这些优秀的运动员在水上竞争，真是太有趣了。”

墨士廉的下一个比赛，是在3月29日至4月6日于西班牙马略卡岛帕尔马湾举行的索菲亚公主帆船赛。

值得一提的是，墨士廉的弟弟凯尔（音译Karl，15岁）也在欧锦赛上参加了第二级别赛事，排名第18。

对此，墨士廉说：“我为弟弟能参加这项赛事感到骄傲。我迫不及待想看他进步，并继续在这项运动中发展，看他能发挥出多大的潜力。”