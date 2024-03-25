迈阿密网球公开赛 辛纳和伊加逆转闯关

（迈阿密综合电）网球男单世界排名第三的辛纳（Sinner，意大利）和女单世界排名第一的伊加（Iga Swiatek，波兰）本地时间星期一（3月25日）早上在迈阿密公开赛单打第三轮皆打满三盘，惊险战胜对手晋级16强。

辛纳以5比7、7比5、6比1逆转战胜格里科斯普（Griekspoor，荷兰，世界第26），伊加则以6比7（7比9）、6比4、6比4击败琳达·诺斯科娃（Linda Noskova，捷克，世界第31）。

本周迈阿密降雨频繁，辛纳坦言：“前两盘很艰难，我努力保持坚定的心态，雨下起来的时候，我尝试回球回得更有攻击性。我对结果还是挺满意的。”

伊加曾在今年1月的澳网不敌琳达，但在本月初的印第安纳韦尔斯网球赛“复仇”成功。两人今年的第三次交手打得十分激烈。

伊加说：“这场比赛打得并不容易，有很多起伏。我很高兴能在第一盘之后更清楚该怎么打。”

默里感性告别“网球之家”迈阿密

前世界排名第一的英国老将默里（Murray，现世界第62）在男单第三轮苦战3小时28分钟，7比5、5比7、6比7（5比7）遭马哈奇（捷克，世界第60）逆转，无缘16强。

默里心里非常清楚，这会是他最后一次在这座被他称为“网球之家”的城市亮相。

36岁的默里曾在迈阿密赛两夺桂冠。他在第三盘挽救赛点后，将比赛拖入抢七，但在以5比3领先下，遭马哈奇连环进攻，最终憾负。

默里在第三盘后半段脚踝扭伤，但在简单治疗后，回到场上。

捷克球员马哈奇（图）逆转险胜英国老将默里，闯进16强之林。（法新社）

多年来，默里大部分的休赛期训练都是在迈阿密进行的。他说：“在我的职业生涯中，迈阿密对我来说是一个特别的地方。这里就像是我真正的网球之家。我在这里做了大量的工作、训练和准备，我爱这座城市。”

默里知道，在本赛季余下的比赛中，等待他的将是告别，因为他将在今年晚些时候退役。