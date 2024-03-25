波兰挑战赛夺银 我国羽将郑加恒将征战西班牙大师赛

新加坡羽毛球次号男单郑加恒星期天（3月24日）在属于国际挑战赛级别的波兰公开赛中获得男单亚军，目前已飞往西班牙与团队集合，即将征战本周开打的西班牙大师赛（超级300赛）。

国际挑战赛比超级系列赛低一个级别，以赛会次号种子出战的郑加恒一路打进决赛。决赛迎战丹麦球员考夫曼（Kauffmann），郑加恒以16比21先丢首局的情况下，在次局以22比20扳回一城。

决胜局，两人战至23比23时，考夫曼连取两分获得最终胜利，整场比赛用时一个小时。

考夫曼的冠军积分为4000分，而郑加恒则收获3400分，在来临世界排名上将有所提升。郑加恒目前的世界排名为第63。

郑加恒结束波兰的比赛后，飞往西班牙与骆建佑、许永凯和陈薇涵会合，出战星期二（26日）开打的西班牙大师赛。许多高排名球员在打完全英公开赛（超级1000赛）后就暂时休息，因此西班牙站高手不多。

郑加恒会从资格赛打起，他的资格赛首圈对手是马来西亚的詹俊为；世界第11的骆建佑是赛会次号种子，他的正赛首圈对手是世界第43的法国球员拉尼耶（Lanier）。

许永凯陈薇涵争取奥运资格

同样角逐这项赛事的还有我国混双夫妻档许永凯／陈薇涵，他们是八号种子。西班牙大师赛是巴黎奥运会资格周期的世界羽联巡回赛比赛最后一站，目前排在第一候补的我国组合，直接竞争者是印度尼西亚组合里瓦尔迪／门塔里，后者在奥运积分排名上以300分的优势领先我国组合。

如果许永凯／陈薇涵无法在本站比赛反超印尼组合的奥运积分排名，下个月的亚锦赛是他们冲奥的最后机会。亚锦赛是亚洲羽毛球联合会主办的赛事，到时候曾夺得世锦赛冠军的郑思维／黄雅琼（中国）、徐承宰／蔡侑玎（韩国）和德差波尔／沙西丽（泰国）都会亮相。