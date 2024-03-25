温布里对抗比利时 英格兰足球队面临伤兵困扰

沃克、马圭尔与约翰斯通临阵伤停，英格兰足球队主帅索思盖特召入两名21岁以下队球员里科·刘易斯及特拉福德，迎接本地时间星期三凌晨在温布里球场对垒比利时的热身赛。

（伦敦综合电）少了两名前锋哈里·凯恩（Harry Kane）与萨卡（Saka）后，英格兰足球队主帅索思盖特（Southgate）在本地时间星期三（3月27日）凌晨于温布里球场对垒比利时的友谊赛迎来更多打击，沃克（Walker）、马圭尔（Maguire），以及约翰斯通（Johnstone）都因伤退队。

英格兰刚在星期天（24日）凌晨于同一地点进行的热身赛0比1不敌巴西，沃克与马圭尔都在该场比赛首发，沃克以队长身份首发，退场后将队长袖标交给了马圭尔。沃克在球赛第20分钟被换下，后者则坚持了67分钟后退场。约翰斯通则作为候补门将，没有出赛。

索思盖特召入两名21岁以下队球员

英格兰足总在发出的文告上说：“马圭尔、沃克与约翰斯通因为最近受了伤，已经返回各自所属的球会，接受进一步的检测。”

在这三名球员临阵伤退后，索思盖特从21岁以下队召入了曼市（Man City）的里科·刘易斯（Rico Lewis）与伯恩利（Burnley）的门将特拉福德（Trafford）。前者在去年11月对垒北马其顿的欧锦外围赛首次代表英格兰出赛，特拉福德则是首次入选英格兰。

上一场对垒巴西，以及来临对阵比利时的比赛堪称是英格兰为今年夏天德国欧锦赛所安排的两场重点比赛。英格兰目前排名世界第三，比利时第四，巴西第五。在这两场比赛后、欧锦赛6月开踢之前，英格兰还将与波黑及冰岛进行两场热身赛，不过这两队的世界排名为第71与第73，显然是英格兰在大战前用来祭旗、鼓舞军心的对象。

曼市球员里科·刘易斯曾入选对垒北马其顿的欧锦外围赛阵容。（路透社）

索思盖特：有机会观察更多新秀

来临的比赛虽然面对更多伤兵问题，但索思盖特认为这将让他有机会观察更多的新秀，让球队在来临的欧锦赛有更多的选择。

他说：“与巴西的比赛一样，这是另一场高强度比赛，对球员而言是个难得的经验，我也有机会再一次观察新球员，为来临的夏天做准备。我们特意安排了这两场高水平比赛，当然也会排出非人们设想中的阵容。

“在夏天之前，我们还有很多学习与尝试的地方，这是非常重要的。一些球员还在争取进入首发阵容，一些球员则还在努力地挤入球队名单。你需要看他们对抗这类实力的对手，来预测这个夏天他们能否有出众的表现。”

日前0比1败给巴西的友谊赛终结了英格兰在过去10场比赛的不败佳绩，而对手在经历了2026年世界杯南美洲区外围赛三连败后，取得了首场胜仗。

今年6月的德国欧锦赛，英格兰与斯洛文尼亚、丹麦及塞尔维亚同列在C组，比赛将在新加坡时间6月15日开踢，英格兰将在6月17日对垒塞尔维亚，迎来他们本届欧锦赛的首场比赛。