队长退队风波后 中国队世杯外围赛主场再战雄狮

（北京综合电）中国男足队长张琳芃最新表态称，只要国家需要，自己一定全力以赴，坚持到底。

中国队在上星期四（21日）的2026年世界杯外围赛36强赛第三轮，客场被新加坡队2比2逼和。中国队的队长张琳芃在赛后表示，将退出国家队。

张琳芃目前膝伤严重影响竞技状态，但在职业生涯末期的他更加珍惜每一场代表国家队的比赛机会，他打着封闭出战对阵新加坡的客场比赛。对于无法获胜，带着珍惜比赛机会的心态，他更加自责。

中国队教练组与张琳芃多次沟通。张琳芃称，退队的话是出于真实想法，现在仍然觉得自己如果无法带领球队取胜，就应退队，但之前的退队言论给球队和队友造成了不必要的压力，感到抱歉。

中国队主帅伊万科维奇（Ivankovic）表示，球员都会有失误，但不应该纠结于失误本身，全队应该共同努力改正，现在大家应该从上周比赛的失落中走出，迎接星期二（26日）在中国天津主场的再度交锋，并争取胜利。

张琳芃在经过冷静思考后说：“我此前宣布退出国家队，原本是为了给年轻人腾出位置，我相信他们能够胜任我留下的位置，但我应该更加注意表达方式。这几天，经过与教练组的沟通，我认识到退出不是唯一的选择。接下来，我不论是以主力还是以替补的身份留下来，哪怕无法上场，只要能够为国家队做出贡献，只要国家还需要我，我就会全力以赴，坚持到底。”

新加坡队已抵中国天津

新加坡雄狮队星期天（24日）抵达天津，并在当晚进行了首次球场适应训练。

新加坡队主帅小仓勉在赛前记者会上说：“对于第一回合，我对我们在上半场的表现不满意，因为我们没能踢出新加坡的足球。”针对比新加坡低约20摄氏度的天气，小仓勉表示球员会更多地热身。

据新加坡足总在脸书发布的信息，本场比赛，老将萨夫万和后卫陈汉玮都因停赛而未能出征，前锋阿努曼丹则因伤缺席。小仓勉已将后卫伊凡·纳吉布和幼狮队的张家俊征召入队，并称：“换人调整没关系，我们会踢出新加坡的足球。”