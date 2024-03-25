公鹿击败雷霆 哈登首战旧主失利

（洛杉矶综合电）“字母哥”安特托孔波（Antetokounmpo）在本地时间星期一（3月25日）上午的美国职业篮球赛（NBA），率领密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）以118比93击败俄克拉荷马城雷霆（Oklahoma City Thunder）；洛杉矶快艇（Los Angeles Clippers）则以107比121败给费城76人（Philadelphia 76ers），哈登（Harden）吞下面对旧主的首场败仗。

在公鹿对垒雷霆的焦点战役上，字母哥除了为球队贡献30分外，也摘下本赛季个人新高的19个篮板球。另外，米德尔顿（Middleton）也拿下自2018年后，个人职业生涯的第二个三双成绩。他为公鹿贡献了11分、10个篮板与10次助攻。米德尔顿的顽强防守也有效限制了雷霆的进攻效率。雷霆全场比赛的投篮命中率只有31.1%，创下赛季新低。

米德尔顿说：“这很酷。我的队友为我投入了很多球。这是对抗一支强队的漂亮胜利。不过我们得以这个为基础，在剩余的赛季再接再厉。”

这场胜利令公鹿以46胜25负在东岸排名第二，雷霆则以49胜21负在西岸位居第二。

在快艇对垒76人的比赛上，去年11月离开76人的哈登面对旧主，全场只拿下12分，六次在三分线外出手全部落空，不过他贡献了全场最高的14次助攻。

虽然76人依旧少了最有价值球员恩比德（Embiid），但仍拿下这场客场胜利，哈里斯（Harris）与马克西（Maxey）双双为球队贡献了24分。

经过这场败仗后，快艇在西岸以44胜26负排名第四，只领先第五的新奥尔良鹈鹕（New Orleans Pelicans）半个胜场。76人以39胜32负在东岸位居第八。