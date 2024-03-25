意大利2比0击败厄瓜多尔 美国之行取两连胜

（哈里森路透电）意大利男足本地时间星期一（3月25日）早上在美国新泽西州红牛竞技场举行的友谊赛中，以2比0战胜厄瓜多尔，在这趟美国之行累积两连胜。

意大利的进攻型中场球员佩莱格里尼（Pellegrini）在开场仅三分钟就攻入一球，队长巴雷拉（Barella）在完场补时第四分钟再进一球，助意大利高奏凯歌。

与上星期2比1击败委内瑞拉的比赛相比，意大利主帅斯帕莱蒂（Spalletti）本场比赛的球队阵容做了11处调整，让更多球员有机会在2024年德国欧锦赛前证明自己的实力。

斯帕莱蒂称，美国之行对球队来说是积极的，他们将在今年6月向卫冕欧锦赛冠军发起冲击。他说：“这次美国之行有很多活动、见面和持续的旅程，我们（意大利足总）和球队在场上的表现都很好，这是一次很棒的旅行。我们有一些好的表现，也有一些须要解决的问题，尽管我们没有太多时间去逐一解决，但这些比赛有助于我们分析并找到一些积极的点。”

首次担任意大利队队长，巴雷拉在球赛伤停补时攻入一球。他说：“考虑到我们踢的质量，或许我们在下半场吃了太多的苦头，但这帮助我们保持最后冲刺的动力，取得进球的喜悦。我们正在适应教练对我们的要求，并在进步中。球队还要更努力，我们会全力以赴。”

在欧锦赛前，意大利在6月还有两场友谊赛，分别对阵土耳其和波黑。欧锦赛将于6月14日开战，意大利与西班牙、阿尔巴尼亚和克罗地亚同分在B组。