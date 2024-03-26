三人篮球亚洲杯周三开打 我国选手已准备就绪

国际篮联（FIBA）三人篮球亚洲杯将于星期三（3月27日）在体育城华侨银行广场（OCBC Square）拉开战幔，我国选手已准备就绪，希望能在主场球迷面前呈现精彩的比赛。

本届赛事共有23支男子组球队和20支女子组队伍参赛，男女组各有12支队伍将晋级正赛。资格赛将在27日和28日两天进行，小组赛则在29日展开，而复赛、半决赛和决赛都将在31日进行。

被分配在A组的我国男队将以第16号种子身份出战，于30日下午4时25分对垒从资格赛晋级的一支队伍，随后将在6时55分挑战中国队。

女子组方面，同样被分配在A组的我国女队则是以第九号种子身份出战，将在29日下午4时25分对垒中国队，以及随后在6时55分对垒中华台北队。

新加坡女队队长邓翠婷在接受《联合早报》采访时说，目前球队的准备工作进行得很顺利。“教练和管理层给我们创造了很多机会，让我们有机会接触到国际比赛。通过所有的训练和比赛，我们在场上也建立起化学作用和团队精神。”

“与此同时，我们也一直在为这项比赛做好功课，并尽可能地为观众和球迷呈现一场精彩的表演。”

上届赛事，男子组和女子组冠军分别由蒙古队和澳大利亚队获得。我国男队历史性闯入淘汰赛，最终以第八名收官；女队则未能从小组赛中突出重围，排名第10。

蒙古男队和澳大利亚女队获得上届赛事冠军。（档案照片）

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梁俊荣：希望能有更多人参与裁判工作

现年40岁的裁判梁俊荣将执法本届三人篮球亚洲杯赛事，他是本地唯一的国际篮联三人篮球裁判。

自2000年起，梁俊荣便开始担任裁判一职，曾执法过东南亚运动会、国际篮联世界杯和国际篮联亚洲冠军杯等赛事。他也是新加坡篮球总会技术委员会的主任。

梁俊荣目前执法蒙古当地联赛，今年已是第二个年头。（受访者提供）

他透露，新加坡篮球总会有提供裁判培训课程，他希望能有更多人参与到这个工作当中。“很多人可能更喜欢看选手，但其实裁判也有他的价值。”

“这几年我们在尽力提升裁判培训课程。球员、教练、裁判都是一个大家庭，只有大家共同努力，才能更好地推动这个赛事的发展。”