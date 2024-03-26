一度落后30分 鹰队惊天大逆转险胜凯尔特人

东岸排名第10的亚特兰大鹰队在对阵全联盟榜首波士顿凯尔特人的NBA常规赛中，一度大幅落后，却在后半段力挽狂澜，上演惊天大逆转，爆冷险胜对手。

（洛杉矶法新电）亚特兰大鹰队（Atlanta Hawks）本地时间星期二（3月26日）早上在美国职业篮球联赛（NBA）常规赛上演旷世逆转，在落后30分的情况下，主场以120比118力挫全联盟领头羊波士顿凯尔特人（Boston Celtics）。

凯尔特人在赛前已锁定东岸头号种子之位。仅在首节过后，他们就以44比22大幅领先，似乎正朝着一场酣畅淋漓的大胜迈进。第二节中段，凯尔特人一度将优势扩大到30分，随后鹰队才醒悟过来，开始追赶，并在上半场结束时将落后分差缩小至18分。

随后，鹰队继续保持反扑势头，在第三节打出34比22，把差距缩小到六分，并在第四节几次反超，最终实现了戏剧性的胜利。

前锋亨特（Hunter）以24的得分领跑鹰队，其中包括在比赛仅剩10秒时投中的一记决胜三分球，为鹰队建立四分的优势，确定胜局。鹰队全队共六人得分上双，后卫博格达诺维奇（Bogdanovic）得到22分，后卫穆雷（Murray）得到19分。

鹰队主教练斯奈德（Snyder）称赞了主场观众的不懈支持，感谢他们帮助球队取得胜利。他说：“任何时候，当你落后那么多时，必须要有一些非同寻常的东西，才能让球队重新回到比赛中来。当你认识的一群人为你加油时，哪怕早些时候下了很多雨，他们也是让太阳出来的重要部分。”

凯尔特人主教练马祖拉：一个很好的教训

凯尔特人主教练马祖拉（Mazzulla）说：“这是一个很好的教训。鹰队的反击值得称赞。我认为，只要球过了半场，他们的体能就非常充沛，这扰乱了我们的进攻，他们让我们打得很费劲。”

拿到全场最高37分的凯尔特人球星后卫塔图姆（Tatum）在输球后，没有找任何借口。他说：“这很难，你不会每场比赛都赢。我们一度领先很多，但我们没有做到赢球所须要做的事情。关键是不要反应过度，而是坦然面对，为下一场比赛做好准备。”

纽约尼克斯（New York Knicks）在另一场比赛中，以124比99击败赛季表现最差的底特律活塞（Detroit Pistons）。尼克斯前锋迪文森佐（DiVincenzo）投中11个三分球，并在本场得到职业生涯最高的40分。

此外，菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）双星杜兰特（Durant）和布克（Booker）纵使联手砍下65分，球队仍102比104遭圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs）逆转。