迈阿密网球赛冷风直吹 伊加可可意外出局

（迈阿密法新电）世界排名第一的伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）和世界第三的可可·高芙（Coco Gauff），星期二（3月26日）在迈阿密网球公开赛意外出局，双双止步女单第四轮。

来自俄罗斯的赛会16号种子叶卡捷琳娜·亚力桑德洛娃（Ekaterina Alexandrova）挑战头号种子伊加不落下风，她在首盘完成关键破发，以6比4先下一城。次盘叶卡捷琳娜再延续好状态，以高效的抢一发策略让伊加陷入苦战，成功以6比2胜出，获得晋级资格。

印第安韦尔斯大师赛和迈阿密公开赛被称为“阳光双赛”，伊加是2022年阳光双赛的冠军得主。但今年她的统治优势逐渐下降，上周在印第安韦尔斯夺冠后，本周转战迈阿密止步16强，无缘再次夺得阳光双冠。

四次大满贯得主伊加赛后受访时直言，很难读懂叶卡捷琳娜的发球。她说：“我无法以自然的方式去比赛，这次不像过去在球场上那样自在，我以为自己能熬过去。

“我确实感到失望，我以为会在迈阿密打得很好，但她（叶卡捷琳娜）的表现更好。”

叶卡捷琳娜接下来的对手是五号种子、东道主球员杰西卡·佩古拉（Jessica Pegula）。

法国女将卡罗琳来势汹汹 挑落夺冠热门可可

除此之外，当天遭爆冷的还有去年美国公开赛冠军得主可可，她被法国女将卡罗琳·加西亚（Caroline Garcia）以6比3、1比6、6比2淘汰出局。

世界排名第27的卡罗琳此役来势汹汹，她上一轮拿下四次大满贯得主大坂直美后，此役再击败夺冠热门之一的可可。

法国好手卡罗琳（图）挑落世界第三的球员可可，晋级八强。（法新社）

卡罗琳已有一年多没有击败世界前10的球员，她说：“这绝对是一场很棒的比赛，对我来说是伟大的胜利。过去几个月并不容易。昨天（星期一）和今天（星期二）的比赛对我而言意义重大。”

卡罗琳接下来将与丹妮尔·柯林斯（Danielle Collins，美国）争夺四强资格。

世界第二的阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）较早时也出局，意味着四号种子伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina，哈萨克斯坦）是八强中排名最高的球员。