猛禽球员乔泰·波特疑违规投注 NBA调查中

（ESPN讯）据ESPN星期一（3月25日）报道，美国职业篮球联赛（NBA）正在调查多伦多猛禽（Toronto Raptors）前锋乔泰·波特（Jontay Porter）本赛季违规参与博彩投注的嫌疑。

乔泰·波特是丹佛金块（Denver Nuggets）前锋迈克尔·波特（Michael Porter Jr.）的弟弟。消息人士告诉ESPN，NBA正在调查乔泰在1月26日和3月20日的比赛上肆意左右博彩结果的嫌疑。

在1月26日猛禽对阵洛杉矶快艇（LA Clippers）的比赛上，体育博彩公司为乔泰开出的投注盘口为5.5分、4.5个篮板、1.5次助攻和0.5个三分球的上／下盘。乔泰在赛前的场均数据为4.9分、3.4个篮板、2.2次助攻和0.7个三分球。

赛前，针对乔泰数据盘投注额大增。该场比赛他只打了四分钟，根据球队的说法，这是因为他1月22日受的眼伤加重。乔泰的最终数据是0分、三个篮板和一次助攻，全部低于博彩盘口。博彩公司DraftKings第二天宣布，乔泰的三分球低于0.5个的投注是当晚所有NBA投注中的最大赢家。

在3月20日猛禽对阵萨克拉门托大王（Sacramento Kings）的比赛中，乔泰只打了三分钟，球队称他生病了。盘口为7.5分和5.5个篮板。他投了一球没有命中，有两个篮板。DraftKings在赛后称，针对乔泰数据的投注是当晚体育投注的最大赢家。

乔泰本赛季与猛禽的两份合同收入为41万5000美元（约56万新元）。他的预计复出日期是4月14日，即NBA常规赛的最后一天，意味着本赛季他可能不会再出赛。