郑加恒资格赛连胜两轮 进西班牙羽球大师赛正赛

新加坡次号男单郑加恒星期二（3月26日）在西班牙羽毛球大师赛（超级300赛）资格赛中，连续战胜詹俊为（马来西亚）和维尔马（印度），闯进正赛。

世界第56的郑加恒因为排名不足以参加正赛，因此得从资格赛打起，他的资格赛首轮对手是世界第62的詹俊为。在过去交手记录上，郑加恒二胜二负与这名马来西亚球员打成平手。

此役再次交手，郑加恒以21比18、21比18胜出，写下交手三连胜。

要晋级正赛得通过两轮资格赛，郑加恒休息不久后再度上场，与世界第69的维尔马争夺一张正赛门票。

郑加恒表现出色，以21比10、21比14胜出，成功晋级正赛。根据规则，一共有四名球员能从资格赛晋级正赛。郑加恒在正赛的首圈对手预计是印度的萨蒂什。

骆建佑许永凯陈薇涵星期三出战

除了郑加恒，我国羽将骆建佑（男单）和许永凯／陈薇涵（混双）也会亮相这站比赛，他们都将在星期三（27日）出场。

世界第11的骆建佑是赛会次号种子，他的正赛首圈对手原本是法国球员拉尼耶，但因后者退赛，对手变成了台湾的黃郁豈（世界第60）。骆建佑在交手记录以一胜零负领先。

我国夫妻档许永凯／陈薇涵（世界第19）则是八号种子，对手是英格兰夫妻组合梅尔斯（世界第39）。

许永凯／陈薇涵和梅尔斯夫妻档的唯一一次交手是在2023年，当时他们在爱尔兰公开赛战胜英格兰组合夺冠。

本站西班牙大师赛对许永凯／陈薇涵而言至关重要，因为会影响他们的奥运积分排名，目前他们不在顺位上，而是第一候补。