1比4不敌中国 雄狮无缘晋级世界杯外围赛第三阶段

雄狮主帅小仓勉赛后说，由于受到伤病困扰，球队一些原定的战术无法执行，最终吃下失败的苦果。

世界杯亚洲区外围赛第二阶段第四场比赛，新加坡男子国家足球队“雄狮”星期二（3月26日）晚上在天津奥林匹克体育中心1比4不敌中国，积一分小组垫底，确定无缘晋级第三阶段赛事。

本场比赛，雄狮后卫萨夫万（Safuwan Baharudin）和陈汉玮因积累两张黄牌遭禁赛，中场阿努曼丹（Anumanthan）因伤高挂免战牌，三人均无法出战。效力于曼谷玻璃集团淡滨尼流浪（BG Tampines Rovers）的后卫伊凡·纳吉布（Irfan Najeeb）和幼狮后卫张家俊顶替出场。

中国队方面，上一轮因解围失误送给雄狮一个进球的中国队队长张琳芃本场比赛并未被列入首发名单，而上一仗梅开二度的前锋武磊则担任队长。武磊也不负众望，比赛第21分钟，这名前西班牙人（Espanyol）前锋在一次反击中出现单刀机会，率先打破僵局。仅过了一分钟，雄狮前锋法里斯（Faris Ramli）头球破门，成功扳平比分。

易边再战，比赛第64分钟，雄狮中后卫雅各布·马勒（Jacob Mahler）在禁区内拉倒中国队后卫高准翼，为对手送上罚球大礼。中国队归化球员费南多（Fernandinho）操刀主罚，雄狮门将哈山（Hassan Sunny）方向判断错误，中国队2比1再度领先。值得一提的是，这个进球也是费南多在中国队的处子球。

第79分钟，中国队中场李源一因铲人犯规被红卡罚下，但雄狮并没能把握住机会，六分钟后龙门再度失守。武磊单枪匹马再进一球，雄狮1比3落后。此时的雄狮球员心态明显受到打击，斗志下滑状态骤跌。第90分钟，中国队利用反击机会再下一城，替补出场的韦世豪接武磊助攻，将比分定格在4比1。

中国队球员武磊（中）带球进攻。 （中新社）

雄狮主帅：球员伤病导致部分战术没法执行

在上一场主场迎战中国队的比赛中，雄狮在上半场落后两球的情况下，顽强扳平比分。那场比赛虽然以平局收尾，但两队的际遇却大相径庭。赛前广被看好的中国队遭千夫所指，批评声排山倒海。而雄狮所展现的顽强斗志则让不少民众喝彩，但雄狮主帅小仓勉当时对比赛结果并不满意。

谈及本场比赛的表现，雄狮主帅小仓勉赛后说：“本场比赛大多数时候我们表现得不错，是一场很好的比赛。但由于我们队员出现严重的受伤情况，我们的一些原定战术没法执行，结果不是很尽如人意。”

另一边厢，同组的泰国队在主场0比3不敌韩国。四场比赛战罢，韩国积10分在小组领跑，中国队积七分暂居第二，泰国队积四分排在第三，雄狮积一分小组垫底。

在第二阶段赛事中，九个小组的前二球队将晋级18强赛，这18支球队也将直接晋级2027年亚洲杯正赛。由于我国在四场比赛过后还落后小组第二名中国队六分，在还剩两场比赛的情况下，雄狮已确定无缘世界杯。