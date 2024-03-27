三狮走出战败阴影 2比2踢和比利时

（伦敦综合电）尽管在上周末于温布里球场0比1败给巴西后，又接获更多球员伤退的坏消息，但“三狮军团”英格兰仍在本地时间星期三（3月27日）凌晨的另一场国际友谊赛中沉着迎战，凭贝林厄姆（Bellingham）在第95分钟的进球，主场以2比2踢和比利时。

英格兰在这场比赛中的控球率达到63%，但比利时利用对手的失误首开纪录。第11分钟，英格兰门将皮克福德（Pickford）误传给他的埃弗顿（Everton）队友奥纳纳（Onana）。奥纳纳随后传给中场蒂莱曼斯（Tielemans），由后者完成破门。

但是，英格兰在六分钟后，就靠罚球扳平比分；因首席射脚凯恩（Kane）受伤缺勤而获得首发机会的托尼（Toney），为球队主罚得手。

第36分钟，蒂莱曼斯以头球梅开二度。眼看胜利的天秤开始倒向比利时，此前挥霍无度的英格兰中场贝林厄姆终于把握最后机会，在完场伤停补时第五分钟攻入绝平球。

三狮主帅索思盖特（Southgate）赛后称赞全队的表现。他说：“祖德（贝林厄姆）当时是头条主角，但那份斗志和不服输的欲望，在那最后的进球中起到决定性的作用。我认为全队在整场比赛中都表现出这一点，一支经验尚浅的团队让我们从失败中恢复过来。”

严重伤兵问题让索帅茫然

但索思盖特也坦言，球队日益严重的伤兵问题让他感到有点“茫然”。

他说：“很棒的肯定是一些球员从这些获得的机会中，很好地表现自己，所以我们在某一方面或许有了更多的深度，但伤病确实是个问题。”

索思盖特说：“我们现阶段失去很多球员，而且赛季正进入白热化阶段……不到最后，我们都不知道会剩下哪些球员。”