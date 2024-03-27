34岁进迈阿密网球赛四强 维多利亚：视乔科维奇为榜样

（迈阿密综合电）白罗斯名将维多利亚·阿扎伦卡（Victoria Azarenka）星期三（3月27日）在迈阿密网球公开赛晋级女单四强，接下来将与哈萨克斯坦好手伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）争夺决赛权。当被问及如何在34岁保持竞争力时，维多利亚提到了24次大满贯得主乔科维奇（Djokovic）。

两次大满贯得主维多利亚经历过产后复出和争夺孩子抚养权两道坎，但她没有放弃网球。尽管新生代球员不断崛起，她仍凭借丰富的经验和精湛的技术突破重围。目前世界排名第32的她在迈阿密公开赛复赛以7比6（7比4）、1比6、6比3战胜哈萨克斯坦的尤利娅·普丁塞娃（Yulia Putintseva）晋级。

这是维多利亚时隔六年重返赛会四强，她曾是2009年、2011年和2016年的冠军，也是历来第三名能在34岁之后打入迈阿密公开赛女单半决赛的球员。她接下来将与世界第四的伊莲娜争夺决赛权，后者是四强中排名最高的女单球员。伊莲娜在交手记录上，以三胜零负领先维多利亚。

艰难胜出后，维多利亚受访时谈到，自己非常敬佩乔科维奇在36岁时还能保持这么好的状态，他的成绩激励着她变得更强。

“我试图从诺瓦克（乔科维奇）身上获得灵感，他看起来仍然只有19岁。我不觉得自己34岁了，也不觉得自己已在巡回赛打了20年。但有时候早上醒来时，身体的感觉会让你知道（自己老了）。”

她还说：“我想继续学习，用一生去学习。我要推动自己与巡回赛顶尖的女孩们对抗。平均打进第三轮和第四轮的水平不是我要的。”

男单方面，前四号种子阿尔卡拉斯（Alcaraz，西班牙）、辛纳（Sinner，意大利）、梅德韦杰夫（Medvedev，俄罗斯）和兹维列夫（Zverev，德国）全都直落两盘战胜对手，闯进八强之林。