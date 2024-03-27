巴西与西班牙上演3比3进攻大战

（马德里综合电）“桑巴军团”巴西在本地时间星期三（3月27日）凌晨于西甲豪门皇家马德里（Real Madrid）的伯纳乌球场举行的国际友谊赛中，与“斗牛士”西班牙上演一场精彩的3比3进攻大战。

此役是皇马的巴西籍球星维尼修斯（Vinicius）屡屡在西班牙遭遇种族歧视后，为打击种族主义而特意安排的一场友谊赛，但第一次戴上巴西队长袖标的维尼修斯，最终被师弟恩德里克（Endrick）抢走风头。

本仗担任西班牙场上队长的曼市（Manchester City）中场罗德里（Rodri），在第12分钟以一记争议性罚球攻破巴西龙门，中场奥尔默（Olmo）在第36分钟为主队攻入的第二个进球则毫无争议。

上半场结束前五分钟，西班牙门将西蒙（Simon）犯下低级失误，他因传球失误让巴西前锋罗德里戈（Rodrygo）得以劲射空门破关，将比分改写为1比2。

下半场，上场友谊赛以进球助巴西击败英格兰的17岁小将恩德里克再有精彩演出，替补上场仅五分钟就进攻得手，让两队重返平行线上。

第87分钟，罗德里再以罚球为西班牙重夺领先权，但巴西没有放弃，在完场补时第七分钟争取到一个罚球，中场帕奎塔（Paqueta）主罚不负众望命中，让西班牙只能眼睁睁地看着胜利变成和局。

罗德里对此表示遗憾，他说：“很遗憾它（胜利）在最后一秒离我们而去，这是我们本可以避免的罚球。“