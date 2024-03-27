对战中国男足斗志顽强 小仓勉麾下雄狮令人期待

在新帅小仓勉的指导下，雄狮球员的拼抢变得更积极，不轻言放弃的精神也令人鼓舞。

世界杯亚洲区外围赛第二阶段四场比赛战罢，新加坡男子国家足球队“雄狮”以零胜一和三负仅积一分，在小组垫底。尽管出线已基本无望，但雄狮队在对阵中国队的两场比赛中都呈现出精彩表现，也重新激起了国人的激情与热情。究竟是什么促使了这些改变？首循环赛能在主场踢和中国纯粹是幸运吗？

回顾过去四场世界杯亚洲区外围赛，雄狮先后以0比5和1比3败给韩国和泰国。上个月初，日本籍新帅小仓勉接过帅印。在他的麾下，雄狮在过去这一周主客两场对阵中国队，分别以2比2和1比4收尾。

小仓勉的处子秀与中国队握手言和，这让不少国人眼前一亮，仿佛看到了雄狮重生的希望。而“雄狮队长兼职卖房”“40岁门将卖椰浆饭”等新闻也在赛后火速席卷网络，让赛前广被看好的中国队遭受到不少骂声。

究竟主帅给球队带来了怎样的影响力？

雄狮新帅敢于用人

对阵中国队的首场比赛，小仓勉敢于让21岁新人哈里斯·史提沃特（Harhys Stewart）披挂上阵。同时，效力于曼谷玻璃集团淡滨尼流浪（BG Tampines Rovers）的22岁中场杰瑞·加拉格尔（Jared Gallagher）和效力于幼狮队的19岁后卫菲鲁兹·法兹利（Fairuz Fazli）同样首次被征召。

要知道，在这样一场重要赛事中，任何一次排兵布阵的失误都很有可能断送球队晋级希望，但小仓勉却没有因此绑手绑脚，敢于用人，最终起到了意想不到的效果。

虽然加拉格尔和菲鲁兹最终都没有获得上场机会，但哈里斯在中场表现活跃，和哥哥莱汉（Ryhan）在右路的配和，在雄狮队落后两球下2比2扳平中国的过程中扮演了关键角色。

对于使用新人，小仓勉当时说：“我不知道这是他（哈里斯）第一次出场。对我来说，一个人出场一次还是100次并不重要……我们相信他能给球队带来一些东西。”

另外，前两次落选国家队名单的31岁前锋法里斯·拉姆利（Faris Ramli）重新被征召，并成功在两次对垒中国队的比赛中各进一球，都充分显示了小仓勉独具慧眼。

雄狮首战较无心理负担

小仓勉赛前一直强调，要球员们踢出自己的“足球理念”，放开来打，而雄狮队果然做到了这点。由于世界排名第156位，因此雄狮队在面对世界排名第88的中国队时，其实没有太多的心理负担，反倒是中国队，中超联赛的不如意导致中国队球员心气太重，太想通过赢球来证明自己，加上遇到小组中实力最弱的雄狮，想捏“软柿子”的欲望自然更加强烈。

就因为如此，所以当首场比赛双方战平时，雄狮所展现的顽强斗志赢得了国人的喝彩，而中国队则遭自家球迷千夫所指。在受到了首场比赛的鼓舞后，雄狮队日前在天津再战中国队时，在裁判给出争议性判罚前同样不落下风，就连李显龙总理都在赛后发文称赞：“昨晚在天津举行的对阵中国队的世界杯（亚洲区）外围赛中，雄狮表现出色。尽管新加坡输给了主队，但我们的球员表现出了毅力和决心，他们在每场比赛中都不断磨练自己的技术。”

可惜的是，后卫雅各布·马勒（Jacob Mahler）在下半场的一次防守被裁判认定拉人犯规，送给了中国队一个罚球机会，重夺领先权。之后，雄狮球员的心态明显受挫，最终吃下失利的苦果。

接下来，小仓勉还将继续率领雄狮出战对阵韩国（6月6日）和泰国（6月11日）的最后两场世杯外围赛。虽然雄狮队已基本出线无望，但有了对中国队的精彩表现，相信不少国人已开始期待雄狮队在小仓勉麾下会如何蜕变。