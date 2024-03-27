波兰格鲁吉亚和乌克兰搭上欧锦赛末班车

欧锦赛24支球队已全部出炉，波兰、格鲁吉亚和乌克兰成功搭上末班车。其中，人口只有300多万的格鲁吉亚独立后首次亮相这项赛事。

（第比利斯综合电）波兰、格鲁吉亚和乌克兰通过附加赛，抢到今年6月在德国举行的欧锦赛的最后三张入场券。波兰和格鲁吉亚经点球分别淘汰威尔士和希腊，乌克兰则逆转战胜冰岛。

本地时间星期三（3月27日）凌晨的比赛，波兰和占有主场优势的威尔士在90分钟和加时战后都毫无建树。威尔士后卫梅法姆（Mepham）因为领到第二张黄卡被罚下场，使球队少一人作战。

进入点球大战，威尔士和波兰球员在前四轮都成功进球，但到了第五轮，波兰前锋皮亚特克（Piatek）射进点球，威尔士中场詹姆斯（James）的点球却被波兰门将什琴斯尼（Szczesny）扑出。最终，波兰以5比4淘汰威尔士，顺利搭上欧锦赛末班车。

这是波兰连续参加的第五届欧锦赛，他们将与法国、荷兰和奥地利同在D组。

波兰主帅普罗比尔兹（Probierz）说：“这（晋级）并不容易，因为我们知道主场作战的威尔士很危险。对我们来说，重要的是踢出我们自己的比赛。我们错过了能够取得进球的机会，我们知道这一点，但最重要的是能够晋级。”

确定获得欧锦赛参赛权后，格鲁吉亚球员疯狂庆祝。（法新社）

格鲁吉亚独立以来首次晋级欧锦正赛

顺利搭上欧锦赛末班车的还有格鲁吉亚和乌克兰，其中格鲁吉亚更是自1991年独立以来，首次晋级欧锦正赛，他们是24支参赛球队中唯一的新兵。

主场作战的格鲁吉亚表现非常顽强，尽管在上半场因洛里亚（Loria）“染红”被迫十人作战，但他们在正赛至加时赛内力保城门不失，0比0战和希腊，并在点球大战中创造历史。

两队的点球大战非常刺激，双方都有球员失误，在前三轮各有一名球员射失，但随着格鲁吉亚球员达瓦利（Dvali）在第四轮成功命中，希腊的贾库马基斯（Giakoumakis）射偏，主队的奎斯基里（Kvekveskiri）顶住压力射入制胜点球，格鲁吉亚获得最后胜利，全场沸腾。

格鲁吉亚的欧锦赛首秀将与葡萄牙、土耳其和捷克争夺出线权。

面对2004年欧锦赛冠军希腊，人口只有300多万的小国格鲁吉亚写下历史新篇章，前锋克瓦拉茨赫利亚（Kvaratskhelia）激动地说：“有些人不相信我们，但现在他们会相信的。我们很高兴，我一生中从未有过这样的情绪。”

至于乌克兰，他们在落后一球的情况下凭借齐汉科夫（Tsyhankov，第54分钟）和穆德里克（Mudryk，第84分钟）的进球逆转战胜冰岛，连续第四次晋级欧锦正赛。

泽连斯基：感谢球队展现乌克兰人永不言败精神

乌克兰总统泽连斯基感谢球队再次表现出乌克兰人永不言败的精神。他写道：“谢谢你们！感谢团队！这再次证明，当乌克兰人面临挑战但拒绝放弃并继续战斗时，他们总会取得胜利。”

乌克兰在欧锦赛被分到E组，同组的球队有比利时、斯洛伐克和罗马尼亚。

本届欧锦赛将于6月14日在德国开幕，一共分为六个小组，每组的前两名和四个成绩最好的小组第三球队将晋级16强。