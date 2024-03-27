大谷翔平否认涉赌 记者会留下更多疑问

（洛杉矶综合电）美国职业棒球联盟球队洛杉矶道奇（LA Dodgers）的日本籍球星大谷翔平本地时间星期二（3月26日）召开记者会，否认自己涉嫌赌球，并表示老友兼随行翻译水原一平偷钱并说谎，但外媒却认为记者会后留下了更多疑问。

这是大谷翔平自水原一平偷钱丑闻曝光以来，首次发声。他在洛杉矶道奇体育场向媒体表示自己“十分震惊”，水原一平在他不知情的情况下，从他账户中偷钱偿还巨额赌债，自己在团队上周在韩国比赛时才得知这起盗窃事件。

由于水原一平一开始说大谷为了替自己还债，亲自向赌博业主汇款，后来却推翻了这一说法，因此让人不得不怀疑大谷翔平也参与其中。对此，大谷翔平在声明中写道：“我从未在棒球或其他运动上下过赌注，也从未请求过别人代为下注。”

“直到几天前我都不知道发生了这件事……水原一平一直在偷我的钱并撒谎。”

这场记者会仅进行了12分钟就结束，而且大谷翔平只发表声明，并未接受媒体提问。相较于日本媒体报道着重在大谷翔平毫不知情，强调没有涉赌，许多美国媒体都认为大谷翔平在这次的记者会中，留下了更多令人困惑的疑点。

美国资深体育记者波普里亚诺（Pompliano）直言：“如果大谷翔平不回答任何问题，他为什么不干脆发布声明稿就好？”

他也说：“大谷翔平回避了两个重要问题：水原一平是如何动用他的银行账户？他怎么会没有注意到在几个月内有多笔50万美元的付款从他的账户汇出？如果没有听到这些问题的答案，就很难相信任何故事。”

洛杉矶时报专栏作家赫南德兹（Hernandez）也表达了相同观点。

稍早前，水原一平因涉及偷窃巨额款项偿还赌债，遭球队开除。据ESPN报道，至少有450万美元（约600万新元）从大谷翔平的账户汇出，转给了南加州的博彩集团。