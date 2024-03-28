热刺季前友谊赛战拜仁 凯恩转会后首次面对旧主

（伦敦综合电）“热刺”托特纳姆（Tottenham）在英国时间星期三（3月27日）官方宣布，前首席射脚凯恩（Kane）和后卫戴尔（Dier）将在今夏随德甲球队拜仁慕尼黑（Bayern Munich）回到托特纳姆球场进行一场季前友谊赛。

这场比赛将在新赛季英超联赛开战前一周的8月10日举行。

托特纳姆在声明中写道：“考虑到球会的历史最佳射脚凯恩和为我们效力多年的后卫戴尔不久前刚加入德甲冠军，这场令人期待的季前赛具有额外的意义。”

现年30岁的凯恩出自托特纳姆青训体系，在效力热刺的19年里为球队付出汗马功劳，并三次当选英超年度最佳射脚，六次入选英超最佳阵容，但任凭他再怎么努力，个人表现再怎么突出，他和热刺始终无法赢得任何冠军，相信这是他在去年夏天终于下定决心转投拜仁怀抱的主要原因。

虽然是首次离开英格兰足坛，但这名英格兰队长在德甲如鱼得水，至今已在各项赛事的35场比赛中为拜仁攻入37球，其中联赛以31球领跑射脚榜。

唯一的遗憾是，拜仁本季整体表现欠佳，目前在联赛落后领头羊莱沃库森（Leverkusen）10分之多，要实现德甲12连冠难度不小。

同为30岁的戴尔也为热刺效力了10年，今年初本以租借方式加入拜仁，但本月初已正式转正。

热刺与拜仁上一次交手是在2019-20赛季的欧冠小组赛，热刺先在主场以7比2大胜，易边再战后则轮到拜仁以3比1获胜。

凯恩伤愈归队 本周末有望出战多特蒙德

另外，因脚踝受伤而缺席了“三狮军团”英格兰国家队过去两场友谊赛的凯恩，据报道已恢复训练，有望在本周末大战多特蒙德（Dortmund）的联赛中亮相，但日前在代表国家队出战友谊赛时受伤的德国门将诺伊尔（Neuer）则上阵成疑。