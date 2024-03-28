詹姆斯复出斩三双 湖人猎杀灰熊豪取五连胜

（洛杉矶综合电）主力球星詹姆斯（LeBron James）缺席一场后，复出即拿出三双表现，协助洛杉矶湖人（Los Angeles Lakers）客场以136比124击败孟菲斯灰熊（Memphis Grizzlies），拿下五连胜。

在上一场对垒密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）的比赛中，詹姆斯因为左脚踝肿痛没有出赛，湖人在该场比赛经过双加时后力挫对手。

在对垒公鹿比赛上奋战52分钟的“一眉哥”戴维斯（Anthony Davis）因为左膝有伤休战，不过日本裔球星八村塁投篮手感火热，三分线外八次出手七次命中，拿下32分的同时贡献10个篮板。此外，詹姆斯也拿下24分、14篮板与12次助攻的漂亮三双数据。

目前39岁的詹姆斯表示，整个赛季都受到脚踝伤痛的困扰，因此比赛时得更有“策略性”。不过他表示，自己的打法并没有因为戴维斯的缺勤而有所改变。

对于自己在比赛中的策略，他说：“解读比赛并做出回应，看他们怎么打防守，看我队友的节奏。

“能够再次上场与队友并肩作战感觉很好，并且做了很多东西，帮助球队赢下胜利。”

金州勇士（Golden State Warriors）在另一场比赛上客场101比93击败奥兰多魔术（Orlando Magic），维金斯（Wiggins）拿下全队最高的23分。