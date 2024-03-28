打入迈阿密公开赛半决赛 辛纳与梅德韦杰夫重演澳网决赛戏码

（迈阿密综合电）辛纳（Sinner）与梅德韦杰夫（Medvedev）成功打入迈阿密网球公开赛半决赛，将正面交锋争夺一席决赛资格，重演今年澳大利亚网球公开赛的决赛历史。

赛会第二种子辛纳在当地时间星期三（3月27日）的男单复赛中以6比4、6比2淘汰捷克球员马哈奇（Machac），第三种子梅德韦杰夫则以6比2、7比6（9比7）拿下智利球员贾里（Jarry）。

在今年1月的澳网决赛上，辛纳在先输两盘的情况下逆转梅德韦杰夫，夺下个人职业生涯的首个大满贯冠军。

对于再次与梅德韦杰夫在赛场上碰头，辛纳说：“这将会是场战术性的较量。我得做好准备，看他是不是会以类似澳网的势头开始比赛。”

他说：“我在赛前得运筹帷幄，做好准备，他或许会改变一些东西，这对我会是一次有趣的考验。”

进入2024年后，辛纳在赛场上的表现势不可挡，至今只输了一场比赛，那就是在迈阿密站之前的印第安韦尔斯公开赛半决赛不敌最终的冠军阿尔卡拉斯（Alcaraz）。

梅德韦杰夫承认辛纳近期的表现越来越强，并期待再次挑战这名意大利球员。

他说：“他打得越来越好，充满信心。我从电视上看到他在一些比赛陷入困境，但都找到解救办法，这就是一名冠军球员该做的。”

东道主女将一喜一愁

女单复赛方面，叶卡捷琳娜·亚力桑德洛娃（Ekaterina Alexandrova）先衰后盛，经过三盘激战后以3比6、6比4、6比4击败第五号种子美国的杰西卡·佩古拉（Jessica Pegula）。

非种子球员美国的丹妮尔·柯林斯（Danielle Collins）则以6比3、6比2直落两盘淘汰法国的卡罗琳·加西亚（Caroline Garcia）。

叶卡捷琳娜将与丹妮尔争夺决赛资格。