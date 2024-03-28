安洗莹和戴资颖将参加新加坡羽毛球公开赛

（新加坡讯）新加坡羽毛球公开赛主办方公布部分今年将参赛的世界级选手阵容，来自韩国的上届女单冠军安洗莹和台湾名将戴资颖都将参赛。戴资颖预料将在今年底退役，因此这很有可能是她最后一次参加新加坡公开赛。

今年的比赛将在5月28日到6月2日于新加坡室内体育馆举行，泰国、台湾和韩国都已经提交了他们的参赛阵容。

世界排名第一的安洗莹和第三的戴资颖今年战绩不俗，前者拿下法国和马来西亚公开赛的冠军，后者则赢得印度公开赛冠军。两人去年在新加坡公开赛半决赛交锋，安洗莹以21比16、21比14取胜后，闯入决赛再挫日本的山口茜，首次来新参赛就夺冠。

安洗莹去年在新加坡公开赛战胜山口茜夺冠。（档案照片）

预料将在今年底退役的戴资颖说：“这可能是我的最后一届新加坡公开赛，我期待为这里的球迷拿出个人最佳的表现。”

除了两人外，刚夺得全英赛女双冠军的韩国世界排名第二组合白荷娜／李绍希也将来新参赛。两人去年在新加坡公开赛决赛不敌世界第一的中国组合陈清晨／贾一凡。去年赢得年终总决赛冠军的韩国男双姜敏赫／徐承宰也将参赛。

世界第六的泰国混双德差波尔／沙西丽同样将来新，这对前世界冠军组合今年状态不错，早前赢得印度公开赛和泰国大师赛冠军。去年赢得世界冠军的泰国世界第八男单昆拉武特和台湾的东京奥运男双冠军李洋／王齐麟也在参赛名单中。

新加坡公开赛的早鸟门票已经发售，公众可从即日起到4月8日以90元起跳的价格购买整个赛事的季票。主办方今年也设立了一个新的“冠军俱乐部”门票级别，让球迷以1000元的价格，享受独家高级体验。