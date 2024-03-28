受邀参加WTT仁川冠军赛 郭勇首轮不敌韩国选手林钟勋

我国唯一受邀参加在韩国仁川举行的世界乒乓球职业大联盟（WTT）冠军赛的选手郭勇（世界第103）星期四（3月28日）在男单首轮比赛中，0比3（5比11、6比11、5比11）不敌东道主选手林钟勋（世界第21），无缘16强。

本场比赛，郭勇在短球和抢攻上有些得分，也一度在线路控制上逐渐提高，但有利的时机较少，失误较多。林钟勋通过更全面的技术和稳定的表现压制郭勇，获得胜利，将在16强赛挑战中国名将马龙（世界第四）。

在本届冠军赛的主办方外卡和WTT提名名单中，郭勇是唯一一个非韩国选手，而在本月上旬的WTT新加坡大满贯上，韩国选手赵大成是唯一获得正赛外卡的非新加坡选手。

郭勇接受《联合早报》采访时说：“能得到机会参加最高水平之一的比赛，我很开心也很感激。基本都是世界排名前32的选手在这比赛，当然每场比赛都很艰苦。林钟勋今天打得很强势，也有主场观众的助威。我没有发挥出自己的水平，本可以打得更好、给他带来更多困难，但这是一次很好的经历。下次如果再有这样好的机会参加冠军赛，我会表现得更好，在球场上证明自己。”

乒总介绍，郭勇接下来将前往欧洲，随队友们一起参加4月的WTT多站支线赛，包括瓦拉日丁、杜塞尔多夫和哈维洛夫站，争取更多积分和更高排名，他也有可能参加随后的WTT沙特阿拉伯大满贯和奥运会东南亚区外围赛。