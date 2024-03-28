西班牙大师赛：骆建佑晋级复赛 郑加恒遭周天成绝杀

我国羽毛球男单选手骆建佑战胜法国选手克里斯托·波波夫，晋级西班牙大师赛复赛，郑加恒在比赛最后时刻憾负台湾好手周天成。混双组合许永凯／陈薇涵首轮出局。

我国羽毛球头号男单选手骆建佑（世界第11，二号种子）星期四（3月28日）在马德里举行的西班牙大师赛（超级300赛）16强赛以2比1（19比21、21比17、21比11）逆转战胜法国选手克里斯托·波波夫（世界第21），晋级复赛。

此前，两人在去年交手四次，各取两胜。骆建佑在前一日男单正赛首轮以21比8、21比15战胜台湾选手黄郁岂（世界第60）。

本场比赛开局，波波夫多使用左右拉开，骆建佑则显得张弛有度，迫使对手失误，但自己也失误不少，尽管紧追比分，还是以两分之差遗憾丢掉首局。第二局，骆建佑提速，波波夫打得更稳健。尽管前半段落后，但骆建佑顽强追平比分又反超，赢回一局。

在决胜局，骆建佑加强防守，更精准地把握时机，打得主动，越战越勇，而对手失误增多。骆建佑成功逆转，他将在复赛对阵李佳豪（台湾）和克里斯托弗森（丹麦）之间的胜者。

从资格赛突围的我国男单选手郑加恒紧接着在同一场地1比2（21比16、14比21、20比22）遭台湾好手周天成（世界第15，三号种子）逆转绝杀。

本场比赛是两人首次交手。

郑加恒在首局手感火热，跑动灵活，判断准确，给对手制造了很多困难。第二局，周天成提升状态，加快反应，增多突袭。面对郑加恒迎难而上的连续进攻和追分，周天成顽强防守，沉着变线，并将领先优势保持到局末。

决胜局，面对周天成的拉开，郑加恒积极应对，并多次抓住机会进攻，连连得分。11比7领先、交换场地后，郑加恒更集中快速回球，而周天成在反应和衔接上较为迟滞。

然而，胜利在望的时刻，郑加恒遭对手绝地反击。以19比14领先的郑加恒，被连追两分，拿到赛点后，又被连追六分，20比22遗憾失利。

不敌英格兰夫妻档 许永凯陈薇涵止步首轮

我国混双夫妻组合许永凯／陈薇涵（世界第19）在混双首轮18比21、20比22憾负英格兰夫妻组合格雷戈里·梅尔斯／珍妮·梅尔斯（世界第39），无缘晋级16强。

赛后，陈薇涵在社交媒体上说：“今天是糟糕的一天，也标志着我们为期五周欧洲之行的结束。（输比赛）可能有很多因素，包括竞争奥运会资格的压力、期望、疲劳、错误的想法。但归根结底，是因为我们自己没有处理好这些问题，也没达到最佳水平。

“我们有一周的时间重整旗鼓，为4月的亚洲羽毛球锦标赛做最后的冲刺。重新调整心态，投入工作，相信过程。让我们全力以赴。”