盼成为“平凡热刺队长” 孙兴慜期待和凯恩交锋

陈明耀

伦敦报道

更新 /
更新 / 2024年3月29日 4:32 PM
发布 /
发布 / 2024年3月29日 3:57 PM
孙兴慜在结束国际比赛任务后，马不停蹄地回到英格兰备战本周末对垒卢顿的比赛，并抽空接受新加坡媒体的访问。（友邦保险新加坡提供）
孙兴慜在结束国际比赛任务后，马不停蹄地回到英格兰备战本周末对垒卢顿的比赛，并抽空接受新加坡媒体的访问。（友邦保险新加坡提供）

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本赛季是韩国球星孙兴慜担任热刺队长的首个赛季。他受访时谦逊地说，不确定是否有担任好队长的职务，但他经常会和队友们聊天，确保他们觉得球队环境舒适。

“热刺”托特纳姆（Tottenham）队史第一射脚凯恩（Kane）转会拜仁慕尼黑（Bayern Munich）后，今年8月将在季前热身赛倒戈热刺。过去几个赛季和他合作无间的热刺队长孙兴慜受访时说，和凯恩交锋或许有些奇怪，但他相当期待这场比赛。

托特纳姆和拜仁慕尼黑在英国时间星期三（3月27日）宣布，将在今年8月10日于热刺主场举行季前热身赛。这意味着本赛季初告别14年热刺生涯（包括租借到其他球队的时间在内）的凯恩，以及本月初从租借改为永久加盟拜仁的10年热刺后卫戴尔（Dier），很快将和前队友们交锋。

《联合早报》记者受友邦保险新加坡（AIA Singapore）的邀请，飞往伦敦采访孙兴慜及报道热刺本周末对垒卢顿（Luton）的英超比赛。孙兴慜也是友邦保险新加坡在去年1月委任的首名品牌大使。

凯恩穿别队球衣“回归”感觉有点怪

对于热刺与拜仁的比赛，孙兴慜星期四（28日）在热刺训练中心受访时说：“哈里（凯恩）对我来说，显然还是世上最好的球员之一。他身穿另一件球衣回来，会感到有点奇怪，但很高兴可以见到他和埃里克（戴尔），与他们对阵。对球迷们来说，这也会是一场美妙的比赛。”

凯恩曾为热刺攻入280个进球，他和孙兴慜也是英超锋线的“最佳拍档”。两人相互助攻的英超进球数达到47个，遥遥领先其他组合。凯恩还未确定转会拜仁前，原本是接替洛里斯（Lloris）担任热刺队长的热门人选，不过他离队后，孙兴慜受委为球队队长。

凯恩（右）和孙兴慜（中）曾是热刺多年锋线好搭档。图为两人随热刺在2019年来我国参加国际冠军杯时，在国家体育场训练的情况。（档案照片）

还在学习当队长 做得好不好由队友评价

本赛季是孙兴慜担任队长的首个赛季，对于自己的表现，他说：“我还在学习，不确定是否做得好，你必须要问其他队友，不过我都尽全力帮助球队。”

还是韩国国家队队长的孙兴慜不但球技佳，也因为谦逊有礼的人品，广受球迷爱戴。他说，他不希望成为一个花哨或特别的队长，希望尽可能的平凡。他会经常找队友聊天，努力让他们觉得舒适。

曾效力切尔西的德国前锋维尔纳（左）今年1月从莱比锡租借加盟热刺，孙兴慜（中）在他加入后积极帮他适应球队。（法新社）

“比如说我参加亚洲杯期间，我们引进了拉杜（德拉古辛，Dragusin）和蒂莫（维尔纳，Werner）。我回来后一直找他们聊天，了解他们的感受，他们住哪之类的。当我刚开始来到热刺时，这对我（融入球队）很有帮助。”

孙兴慜在2015年加盟热刺，队友和教练换了一批又一批，目前还在热刺的除了已退役并转当助理教练的梅森（Mason），只剩下2014年加盟的后卫本·戴维斯（Ben Davies）。戴维斯不但是孙兴慜在热刺最好的朋友，他去年首次成为爸爸后，也让孙兴慜成为儿子的干爹。

孙兴慜说：“我们在队里差不多10年了。我很年轻的时候就离开韩国，可以说没有很亲的朋友。他算是我最好的朋友，不仅是在足球生涯里，也在人生中陪伴着我。”

波帅接管后 足球智商提高了

波斯特科格鲁（右）独特的足球战术，让孙兴慜起初也感到惊讶。（路透社）

热刺本赛季迎来新帅波斯特科格鲁（Postecoglou），后者让热刺改踢进攻足球，强调快攻并祭出高位防守，这样的踢法虽然精彩，但也被批过于激进。

对于波斯特科格鲁，孙兴慜说：“他很特别，自从他接管球队后，我觉得我的足球智商提高了……他的战术基本没有其他教练使用，首次看到时会很惊讶，不过当你习惯了，你会感到佩服，他给的细节太不可思议了。”

他说：“如果成为一名教练，我希望球队可以这么踢，对球迷来说也富有观赏性。”不过孙兴慜早前也曾指出，他退役后无意成为主帅，他也在访问中再次声明此事。

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