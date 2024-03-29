主场迎保级队卢顿 热刺力争重返胜轨

“热刺”托特纳姆（Tottenham）星期六（3月30日）将在英超联赛主场迎战保级队卢顿（Luton），希望经过国际比赛日后，忘掉此前惨败富勒姆（Fulham）的比赛，争取重返胜轨。

热刺在两个星期前的联赛客场0比3不敌富勒姆，错过反超阿斯顿维拉（Aston Villa）升上第四的机会。他们本场面对各项赛事九场不胜的卢顿，不容再丢分。

少赛一场的热刺目前仍落后维拉三分，本轮他们比维拉提前出战，如果以大比分获胜，将可暂时抢占第四的欧冠席位，给对垒狼队（Wolves）的维拉施加压力。

但热刺主帅波斯特科格鲁（Postecoglou）曾数次强调，以第四名完赛并拿到欧冠资格不是球队的主要目标，最重要的是球队必须持续进步，并有能力争冠。

孙兴慜：一场一场踢 不能只以参加欧冠为目标

为韩国连续两场斩获进球后，孙兴慜在伦敦时间星期三（3月27日）回到英国，星期四（28日）在热刺训练中心展开备战对卢顿一役的首次训练。（友邦保险新加坡提供）

热刺队长孙兴慜星期四（28日）在球队训练中心接受《联合早报》访问时，附和主帅的观点。这名友邦保险新加坡（AIA Singapore）品牌大使说，单纯以想要参加欧冠为目标是错误的，最重要是确保赢得眼下的比赛。

“当你赢得一场场比赛，到了赛季结束时你自然会处在一个不同的位置。我们还有七八个星期（到联赛结束），还有一场重大的补赛（对切尔西），我不想思考四周以后的事，只想专注于周末对卢顿的比赛。”

孙兴慜的状态不俗，在刚过去的两场世界杯外围赛都取得进球，带领韩国两战泰国获得一胜一平。加上热刺不少球员在国际比赛日上阵的时间并不多，回到球队仍精力充沛。

卢顿目前排名联赛第17，若不是诺丁汉森林（Nottingham Forest）因违反财务规则被扣四分，卢顿仍将位于降级区。

本场比赛或上演进球大战，因为热刺和卢顿本季的英超比赛中，已分别出现超过100个进球（热刺进59球丢42球，卢顿进42球丢60球），只有维拉（102球）和纽卡斯尔（Newcastle，107球）的比赛也出现三位数进球。主队热刺实力占上风，受看好可以获胜。