拜仁多特本轮德甲焦点战 10多年来首次与争冠无关

（柏林综合电）拜仁慕尼黑（Bayern Munich）将在德国甲级联赛经典战役对垒多特蒙德（Dortmund），这将是两队近10多年来交手，首次不关乎榜首，也不关乎争冠。

这场战役将在新加坡时间星期天（3月31日）凌晨于拜仁安联球场举行。过去14个赛季，这两队包办了所有德甲冠军。拜仁拿下14个赛季中的12冠，多特蒙德则在2010年至2012年间称霸两个赛季。

不过星期天在拜仁安联球场的相遇，两队都只会争取不要让这个赛季过于尴尬。

当然，拜仁尚未放弃争取德甲12连冠，然而26轮比赛后，他们落后榜首的莱沃库森（Leverkusen）10分，目前只能以60分位居次席。德甲历史上从来没有一支球队，能在赛季的这个阶段，扭转这么悬殊的积分差距。

拜仁主帅图赫尔（Tuchel）目前面对伤兵困扰，球队的主力前锋哈里·凯恩（Harry Kane）在两周前的联赛中脚踝受伤，缺勤了英格兰队在过去国际赛周的两场热身赛，不过这名德甲最佳射脚已经在星期三（27日）恢复训练。

凯恩领跑德甲射脚榜

凯恩这名英格兰队长虽然刚在本赛季加盟拜仁，并且是职业生涯首次加盟英格兰以外的球会，但表现却非常亮眼，目前以31个联赛进球领跑德甲射脚榜。

在凯恩有望复出的同时，门将诺伊尔（Neuer）则预料会缺阵。诺伊尔在随德国国家队训练时内收肌受伤。

多特蒙德的情况更为糟糕，目前只能以50分排名第四，除了争冠无望，下赛季的欧冠赛资格也岌岌可危，他们只领先第五的莱比锡（Leipzig）一分。

星期天的比赛，多特首号门将科贝尔（Kobel）受伤，中场萨比策（Sabitzer）禁赛，同样无法排出最强阵容。