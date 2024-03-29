穆雷最后一刻跳投 鹰队加时绝杀凯尔特人

（洛杉矶法新电）凭借后卫穆雷（Murray）在加时最后一刻的跳投，亚特兰大鹰队（Atlanta Hawks）新加坡时间星期五（3月29日）在美国篮球职业联赛（NBA）常规赛主场以123比122力挫波士顿凯尔特人（Boston Celtics）。

这是鹰队在四天内第二次战胜NBA本赛季截至目前成绩最好的凯尔特人，他们曾在上一场比赛从落后30分的情况下力挽狂澜，逆转取胜。凭借本场，他们也累积了四连胜。

穆雷在加时五分钟拿到了鹰队全部的11分，在整场比赛共砍下44分，创职业生涯新高，也是全场得分最高的球员。鹰队目前排名东岸第10，正继续向季后赛发起冲击。

凯尔特人以57胜16负排名东岸榜首，早已确保了东部头号种子的位置。

双方在这场比赛的比分持续胶着，41次交替领先，任何一队的领先优势未曾超过八分。加时赛还剩6.6秒时，凯尔特人前锋布朗（Brown）跳投命中，帮助球队以122比121领先。然而，穆雷在距离比赛结束仅剩一秒时绝杀逆转。

穆雷说：“我们和NBA最好的球队比赛了。我们没有用疲惫和连打两场作为借口。这些比赛都是我想参加的比赛。”

鹰队后卫博格达诺维奇（Bogdanovic）得到24分，前锋亨特（Hunter）得到21分。凯尔特人前锋塔图姆（Tatum）拿下了31分，后卫怀特（White）得到22分，中锋波尔津吉斯（Porzingis）得到20分。

鹰队的篮板球以53个领先于凯尔特人的43个，并且有28次二次进攻得分，凯尔特人只有11次。