欧锦赛名单26人或23人？ 欧足联将征求各队意见

（尼永路透电）欧洲足联星期四（3月28日）表示，将听取各个国家队主帅的意见，才决定来临欧锦赛的各队名单人数。

疫情之前，国际大赛的各队名单人数都是23人，直到疫情暴发后，人数才增至26人，2021年欧锦赛和2022年世界杯都根据这个新规则。

然而，欧足联却在去年宣布，2024年欧锦赛将恢复到疫情前的23人名单，这引起不少国家队主帅的担忧。庆幸的是，这些担忧被欧足联注意到了，而他们愿意听取更多主帅的意见，才做出最后决定。

一名欧足联发言人说：“我们注意到一些国家队主帅对2024年欧锦赛阵容人数的评论。

“我们将在4月8日与参赛球队进行一次会议，届时欧足联将听取主帅们的意见，然后将考虑和评估这方面的任何想法。”

据了解，这个会议将在德国的杜塞尔多夫举行。

在最近的国际友谊赛结束后，荷兰国家队主帅科曼（Koeman）与英格兰国家队主帅索思盖特（Southgate）都针对球队名单人数从26人恢复到23人，提出了自己的看法。

科曼说：“不能从26名球员中做选择，真的很奇怪。恢复到23人更是荒谬。现在你必须应付更多的伤病问题。这关乎到球员们的负重能力。”

索思盖特：23人名单将让一切变得更艰难

索思盖特同样希望欧足联能推翻之前的决定，他说：“我们不可避免地会准备一个较长的名单，我们在之前欧锦赛也是这么做的，尽管我们当时能提交26人名单。

“我们跟欧足联还有一次会议，一些教练之间可能会就增加这一数字进行讨论。”

众所周知，索思盖特近两场国际友谊赛面对不少的伤病问题，他坦言：“23人肯定会让一切变得更艰难。”

本届欧锦赛将在6月14日开战，各参赛队伍提交参赛名单的截止日期为6月7日。