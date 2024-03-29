“阳光双冠”梦碎 阿尔卡拉斯：我被打得像13岁

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更新 / 2024年3月29日 7:47 PM
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发布 / 2024年3月29日 7:25 PM
阿尔卡拉斯说，自己在星期四（3月28日）的迈阿密网球公开赛男单复赛中被保加利亚选手迪米特洛夫打得不知所措。（法新社）
阿尔卡拉斯说，自己在星期四（3月28日）的迈阿密网球公开赛男单复赛中被保加利亚选手迪米特洛夫打得不知所措。（法新社）

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（迈阿密综合电）志在成为继2017年的费雷德尔（Federer）后，首名“阳光双冠王”的世界第二男单球员阿尔卡拉斯（Alcaraz），星期四（3月28日）在迈阿密网球公开赛复赛中意外败给赛会第11种子迪米特洛夫（Dimitrov）。这名西班牙球员甚至说，自己被打得像13岁小孩般无力。

“阳光双赛”指的是印第安韦尔斯和迈阿密网球公开赛。由于这两站北美赛事联袂组成职业网坛3月份的重头戏，这两个地点又位于美国的阳光地带，因此被合称为“阳光双赛”。

阿尔卡拉斯11天前刚在印第安韦尔斯称王，但在星期三（27日）的迈阿密男单八强赛中，他却被迪米特洛夫以6比2、6比4打得不知所措。

他在受访时说：“他（迪米特洛夫）打出了令人惊叹的网球，近乎完美。我找不到应对的方式。我找不到令他在球场上感到不适的方法。他真的打得很棒。

“我现在有强烈的挫败感，因为他让我感觉自己像13岁。真的太疯狂了。我跟团队说，我根本不知道该怎么做。我不知道他的弱点。我什么都不知道。”

此败仗让阿尔卡拉斯对迪米特洛夫的交手记录优势缩小至三胜二负。值得一提的是，在两人近两次对决中，迪米特洛夫都是胜利的一方。

这名保加利亚选手将在半决赛中对垒赛会第四种子、德国球员兹维列夫（Zverev），后者在复赛中以6比3、7比5击败首次参加迈阿密赛，却在较早前接连爆冷淘汰世界前10球员鲁内（Rune）和德米纳尔（de Minaur）的马洛桑（Marozsan）。

丹妮尔首次晋级WTA1000赛决赛

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女单方面，此前宣布将在本赛季后挂拍的30岁美国球员丹妮尔·柯林斯（Danielle Collins）则在以6比3、6比2力挫赛会第14种子、俄罗斯选手叶卡捷琳娜·亚力桑德洛娃（Ekaterina Alexandrova）后，职业生涯首次打进女子网球（WTA）1000赛的决赛。

她将在星期六（30日）的决赛中与赛会四号种子、哈萨克斯坦的伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）争冠。

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