“阳光双冠”梦碎 阿尔卡拉斯：我被打得像13岁

（迈阿密综合电）志在成为继2017年的费雷德尔（Federer）后，首名“阳光双冠王”的世界第二男单球员阿尔卡拉斯（Alcaraz），星期四（3月28日）在迈阿密网球公开赛复赛中意外败给赛会第11种子迪米特洛夫（Dimitrov）。这名西班牙球员甚至说，自己被打得像13岁小孩般无力。

“阳光双赛”指的是印第安韦尔斯和迈阿密网球公开赛。由于这两站北美赛事联袂组成职业网坛3月份的重头戏，这两个地点又位于美国的阳光地带，因此被合称为“阳光双赛”。

阿尔卡拉斯11天前刚在印第安韦尔斯称王，但在星期三（27日）的迈阿密男单八强赛中，他却被迪米特洛夫以6比2、6比4打得不知所措。

他在受访时说：“他（迪米特洛夫）打出了令人惊叹的网球，近乎完美。我找不到应对的方式。我找不到令他在球场上感到不适的方法。他真的打得很棒。

“我现在有强烈的挫败感，因为他让我感觉自己像13岁。真的太疯狂了。我跟团队说，我根本不知道该怎么做。我不知道他的弱点。我什么都不知道。”

此败仗让阿尔卡拉斯对迪米特洛夫的交手记录优势缩小至三胜二负。值得一提的是，在两人近两次对决中，迪米特洛夫都是胜利的一方。

这名保加利亚选手将在半决赛中对垒赛会第四种子、德国球员兹维列夫（Zverev），后者在复赛中以6比3、7比5击败首次参加迈阿密赛，却在较早前接连爆冷淘汰世界前10球员鲁内（Rune）和德米纳尔（de Minaur）的马洛桑（Marozsan）。

丹妮尔首次晋级WTA1000赛决赛

美国女将丹妮尔职业生涯首次打进WTA1000赛的决赛。（路透社）

女单方面，此前宣布将在本赛季后挂拍的30岁美国球员丹妮尔·柯林斯（Danielle Collins）则在以6比3、6比2力挫赛会第14种子、俄罗斯选手叶卡捷琳娜·亚力桑德洛娃（Ekaterina Alexandrova）后，职业生涯首次打进女子网球（WTA）1000赛的决赛。

她将在星期六（30日）的决赛中与赛会四号种子、哈萨克斯坦的伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）争冠。