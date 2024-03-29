两战皆负 我国女篮止步三人篮球亚洲杯小组赛

我国女子三人篮球队在三人篮球亚洲杯小组赛不敌中国和中华台北，无缘复赛。头号种子中国队的张先媛在比赛中膝盖受伤入院。

我国女篮（赛会九号种子）星期五（3月29日）在体育城华侨银行广场（OCBC Square）举行的国际篮联（FIBA）三人篮球亚洲杯A组循环赛中，接连以12比20不敌中国（一号种子）及8比18不敌中华台北（八号种子），无缘复赛。

在稍早的小组赛，中国以11比9战胜中华台北。两战全胜的中国携手一胜一负的中华台北晋级复赛。

本届赛事小组赛阶段共有四个小组，每组三支队伍打循环赛，每组前两名晋级复赛。每个球队由四名选手参赛。

比赛在室外于下午和晚上进行，尽管有遮阳顶棚，但球员在比赛中仍然汗如雨下。下午的紫外线指数已经达到极高值，但这没有阻挡观众的热情，观众席上座率有约80%，场外也围了很多观众，还有很多人在嘉龙威购物广场（Kallang Wave Mall）二层的阳台围观。

在新加坡对垒中国的比赛上，中国队在传球和投篮命中率上表现出色，控球率高，篮板达32个，新加坡仅有12个。中国队在整场比赛占据上风。

新加坡球员钟思滢（左二）、 韩星悦（右二）和中国球员哈文茜（左一）、王虹（右一）在比赛中拼抢激烈。（陈斌勤摄）

在晚上对阵中华台北的第二场比赛中，新加坡命中率仍不高，19投五中，而中华台北23投16中，新加坡队最终吞下两连败。

新加坡队主教练拉西奇（Rasic）说：“这是一场检验，我们看到了好的和需要努力的地方。球队拼到了最后一刻，要继续保持。我们以后会有新的挑战，我相信球员们可以逐渐克服各种困难。”

他说：“我很感动，今天有很多观众为我们加油，我们也会继续战斗，为国争光。”

现场球迷为新加坡队加油打气，气氛热闹。（陈斌勤摄）

中国球员张先媛膝盖受伤送院

对阵新加坡的比赛仅剩三分钟时，右膝原本戴着护膝的中国球员张先媛为躲开背后的新加坡选手，姿势不佳而膝盖严重受伤，倒地后无法活动。她在本场比赛后乘救护车入院检查。

中国女篮球员张先媛（22号）在对阵新加坡的小组赛中膝盖受伤，随后入院。（陈斌勤摄）

中国在场上仅剩三名选手，无法轮换。在比赛后期，她们看起来体力不支，在还剩43.8秒时请求暂停。但这没有影响发力，她们在最后三分钟拿到八分，新加坡拿到六分。

由于赛制，每队仅四名选手报名，如果张先媛无法继续出战，那么中国将由仅剩的三名选手参加后续全部比赛。

新加坡男篮展望首战

新加坡男篮（16号种子）将在星期六（30日）亮相，在A组循环赛对阵伊朗（15号种子）和中国（一号种子）。

谈到准备和展望，新加坡三人男篮队长林宏达说：“我们准备得挺顺利，之前去塞尔维亚和中国训练，学到了三人篮球的真正打法、正确处理细节，以及球员间的良好化学反应很重要，也为球队建立了架构。 ”

他说：“希望我们球员在每场比赛结束后都不留遗憾。我们不会在赛后有‘如果怎样’的想法，只会努力把全部留在球场上。”