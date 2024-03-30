动感生活：动感攀爬在本地年轻社群热起来

除了动感脚踏车（spinning），本地现在也有一个广受年轻人喜爱的动感攀爬（vertical climb）运动，两者的共同点都是属于激烈的有氧运动，能大量出汗。

动感攀爬就是让人们在攀爬机上来回锻炼，它须要手脚协调并用，可同时锻炼肩膀、手臂、上背部、核心肌群、臀部、大腿和小腿肌肉。

攀爬机是通过上肢拉、下肢推的协调力量来训练，给身体提供一个自然垂直攀爬的动作。若想加大难度，可通过调整高度、速度和力量强度来满足健身需求。

大多数的有氧训练得进行40分钟以上，才能达到燃烧脂肪热量的效果，但有数据显示，在攀爬机上训练约20分钟便可激活全身主要肌肉群。攀爬机的另一个优点是，它的占地空间小，就算不去健身馆训练，也可考虑买一个在家训练。

笔者体验的动感攀爬运动和一般的动感脚踏车一样，是在播着强劲音乐的昏暗空间里，与许多人一起随着节奏运动，整个过程约45分钟。

但这个过程不只包括在攀爬机上来回运动，讲师也会给大家准备哑铃，以达到地上训练和攀爬机锻炼兼顾。对初学者来说，刚完成第一堂动感攀爬课时会有点辛苦和疲惫，但通过暴汗和全身运动会得到很大的满足感。

按部就班提升运动强度

不过，进行像是动感攀爬和动感脚踏车这样的激烈有氧运动时都要格外注意，若平时鲜少运动，在进行这两种运动时就不要逞强，以免出现“横纹肌溶解症”（rhabdomyolysis）。

进行像动感脚踏车（图）和动感攀爬这样的激烈有氧运动须注意休息，不要逞强。（陈芷馨摄）

很多人误以为横纹肌溶解症只会发生在体质弱的人身上，但这种情况有时也会出现在常运动的人身上。会出现横纹肌溶解多数是因为突然进行大量剧烈运动，中间没有及时补充水分和休息。

据报道，当肌肉长时间被过度使用，会导致肌肉细胞破裂，一种名为肌红蛋白的蛋白质会释放到血液中。如果肌红蛋白大量释放，肾脏就无法快速将其从血液中清除，会通过排尿将其排出体外。肾脏承受的额外压力会损害这些重要器官，从而导致肾功能衰竭和死亡。

进行任何不习惯的剧烈运动后，几天内出现肌肉酸痛是很常见的。但如果酸痛持续几天以上，并出现肌肉无力、发软和酸痛、尿液呈深茶色、恶心或脱水等症状，须马上就医。