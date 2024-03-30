英足总曾禁外援 热刺阿根廷名宿：当初加盟是冒险

在1978年赢得世界杯冠军后，阿根廷名宿阿迪列斯踏上当时基本没有外国球员的英格兰联赛，引起广泛关注。

英超联赛是世上的顶级联赛，汇集全球各地的精英球员。但你可知道在上世纪，英格兰足总曾经禁止外国球员到当地踢球近50年？

曾为阿根廷赢得1978年世界杯冠军的“热刺”托特纳姆（Tottenham）名宿奥斯瓦尔多·阿迪列斯（Osvaldo Ardiles）和里卡多·维拉（Ricardo Villa），是首两名禁令解除后到英格兰踢球的外援。阿迪列斯受访时说，当时决定到英格兰踢球是个冒险，不过若干年后，热刺成为他的第二个家。

他星期五（3月29日）在友邦保险新加坡（AIA Singapore）安排下，在热刺主场接受《联合早报》访问时回忆起当时的情况。“这个经验很特别，球队在各方面都帮助我们，但他们和我们都遇到很多没碰过的情况，大家都不了解……这是一次很美妙的冒险，我和维拉探索一切，从语言到食物等各方面。”

忧本土球员机会被剥夺 外国球员曾被禁赴英踢球

禁止外援的历史要追溯到1930年，当时阿申纳（Arsenal）主帅赫伯特·查普曼（Herbert Chapman）尝试引进一名奥地利门将，但在当地引起强烈反弹，因为这将减少本土球员的机会。

在英国劳工部的支持下，英格兰足总在隔年规定非英国出生的球员必须在当地居住至少两年，才能为英格兰球队效力。这个规定直到1978年2月，由欧洲共同体（欧盟前身）裁定各国足总不能再按球员国籍禁止他们效力后，才在夏季废除。

托特纳姆名宿阿迪列斯在1981年代表热刺上场比赛时的英姿。（Marcel Antonisse摄）

阿迪列斯和维拉当年为阿根廷在主场赢得历来第一座世界杯冠军后，加盟升上老英甲联赛（当时还没有英超）的热刺。其中昵称“奥西”（Ossie）的阿迪列斯在热刺效力了10年，上阵238场比赛，成为球队中场大腿。他帮助热刺拿下英格兰足总杯二连冠，一个欧洲足总杯（现称欧洲联赛）和一个社区盾冠军。

阿迪列斯在热刺广受欢迎，有英国摇滚组合在1981年推出以他的昵称“奥西”命名的歌曲《奥西的梦想》。歌曲一度在热刺当年赢得英足总杯冠军后，进入英国单曲音乐榜第五位。（友邦保险新加坡提供）

各国名将汇集英超 奥西赞孙兴慜非凡

在阿迪列斯和维拉加盟后，其他球队过后也纷纷引进外援，使得联赛竞争力更强。到了今天，根据非官方统计，本赛季英超有来自70个国家和地区的球员。

热刺的韩国籍队长孙兴慜，就是球队141年多历史中首名并非来自欧洲的队长，他也是英超首名亚洲队长。阿迪列斯以“非凡”一词来形容这名韩国国家队队长及友邦保险新加坡品牌大使。

“说实在的，我只能说他是非凡的。他数年前来到这里时，一些人对他抱有怀疑，但他变得越来越强、越来越好，也有更好的性格。他不只是球员，还是队长，可见他在队内的影响力。”

阿根廷三届世界杯冠军领袖谁最好？奥西：很难抉择

谈到曾三次夺得世界杯冠军的阿根廷国家队，当记者问及如果要他从这三届夺冠的领军人物：肯佩斯（Kempes，1978年）、马拉多纳（Maradona，1986年）和梅西（Messi，2022年）中选一人当队友时，现年71岁的阿迪列斯称无法在马拉多纳和梅西之间做选择。

“我和肯佩斯当队友近七年，一起赢得了世界杯，他是我很好的朋友。然后是马拉多纳，我能说什么呢？我本来以为我再也不会看到和他一样好的球员，然后梅西出现了……马拉多纳和梅西的踢法其实非常相似，都是左脚球员，很有创造力，谁最好？这很困难。如果要我加上另一人，我会说是比利（Pele，已故巴西球王）。”

阿迪列斯目前是热刺大使，经常飞到国外推广球队。他自加盟热刺后就在伦敦定居，即使退役后到日本等多国执教，在伦敦也一直有个家。

对于热刺在他心中的地位，他搞笑地说：“热刺就是我的第二个家，如果我的太太赶我出门，我就会来这里。”