布伦森空砍61分 文班亚马夺40分20篮板助马刺胜尼克斯

（洛杉矶综合电）圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs）的状元秀文班亚马（Wembanyama）拿下40分和20个篮板，协助球队在本地时间星期六（3月30日）的美国职业篮球联赛（NBA）顶住纽约尼克斯（New York Knicks）控卫布伦森（Brunson）的61分惊人表现，经加时以130比126胜出。

文班亚马成为继“大鲨鱼”奥尼尔（O’Neal）在1993年比赛中拿下46分和21个篮板之后，第一个单场拿下40分和20个篮板数据的新秀。这名20岁的法国球星也贡献七次助攻、两次抢断和一次盖帽。

尼克斯球星布伦森则空砍61分，这只比卡梅隆·安东尼（Carmelo Anthony）在2014年创下的62分球会单场最高得分纪录少一分。

这是马刺本赛季第一次取得三连胜。马刺主帅波波维奇（Popovich）赛后谈到文班亚马时说：“他真的很特别。”

在另一场比赛中，明尼苏达灰狼（Minnesota Timberwolves）以111比98击败上届总冠军丹佛金块（Denver Nuggets）。灰狼借此胜仗和俄克拉荷马城雷霆（Oklahoma City Thunder）并列西岸领头羊位置，金块跌至第三位。