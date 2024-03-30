英超巅峰对决 炮兵能否时隔16年再双杀曼市？

在三周前的上轮英超联赛中，曼市（Manchester City）大战利物浦（Liverpool）以和局收场。这让“炮兵”阿申纳（Arsenal）坐享渔翁之利，凭击败布伦特福德（Brentford）而以一分的优势登上英超榜首。但本轮轮到利物浦当观众，看炮兵与曼市在后者的伊蒂哈德球场厮杀。

本季英超冠军争夺战异常激烈，28轮后排名前三球队只有一分差距，阿申纳仅以净胜球优势排在利物浦之前，占据头名；曼市则以一分之差位列第三，任何情况都有可能影响三队的排名。

众所周知，炮兵主帅阿特塔（Arteta）曾在曼市担任瓜迪奥拉（Guardiola）的左右手，并且在2019年接手炮兵教鞭后，前九次与“师傅”在英超较量都以失败收场。不过，在两队去年10月的本季英超首次交锋中，阿特塔率队主场击退曼市。虽仅以1比0小胜，但对于阿特塔来说，那已经是个成就，也是个好预兆。

谈到曼市，这名西班牙籍主帅认为，曼市将足球界的门槛提高到前所未有的高度。阿特塔说：“你必须跟上这个步伐，这是我们一直尝试做的。我们过去两三年已逐渐逼近。我们必须缩小这个差距，并尝试做得比他们更好。”

曼市中场大将德布吕纳本季因伤缺席多场比赛。（路透社）

曼市有望迎回德布吕纳

伤兵方面，阿特塔认为因伤缺席之前国际友谊赛的萨卡（Saka）、加布里埃尔（Gabriel）和在本季主场对垒曼市时攻入制胜球的前锋马蒂内利（Martinelli）都有机会上场。

曼市则有望迎回中场大将德布吕纳（De Bruyne），但两名在国际友谊赛中受伤的英格兰国脚斯通斯（Stones）和沃克（Walker）则多半缺勤。

虽然曼市目前联赛排名第三，但他们在各赛事的主场不败战绩已扩大至38场，主场实力惊人。倘若炮兵能在星期天（3月31日）晚上的这场英超巅峰对决中反客为主，那将是他们自2007-08赛季以来首次在联赛“双杀”曼市。

正如阿特塔所说，“如果我们能赢的话，那对我们来说会是个一剂很大的强心针”。