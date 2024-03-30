三人篮球亚洲杯连负伊朗中国 我国男队无缘复赛

尽管在第二场小组赛的表现明显进步，但新加坡男队还是和女队一样，在连输两场后，提前结束本届国际篮联（FIBA）三人篮球亚洲杯征程。

一如过去两年，新加坡以东道主的身份直接获得正赛资格，但男队无法复制去年晋级复赛的佳绩。

新加坡男队在本届赛事与中国和伊朗同属A组。在星期六（3月30日）下午4时25分举行的首场小组赛中，新加坡12比21不敌伊朗。在接近傍晚7时开战的第二场小组赛中，他们对阵中国再以15比21落败，最终两连败的成绩在小组垫底，无缘八强。

伊朗以两连胜排名A组榜首，中国则以一胜一负排名小组第二，双双锁定八强席位。

在对垒伊朗的比赛中，新加坡球员郑丁伦夺得全场第一分，但那也是他全场的唯一一分。伊朗很快便反超比分，并逐渐扩大优势至21比12。由于他们较早前已击败中国，因此成功报到复赛。

队长林宏达是新加坡在这场比赛中的最佳球员，全场贡献七分及三个篮板。

一度与中国展开激烈争夺

在全场被伊朗压制之后，新加坡在对垒中国的比赛中表现得更为主动，也更具侵略性，一度在2比7落后的情况下以8比7反超。两队之后的比分交替上升，但新加坡无法将这股强劲的势头维持下去，最终以15比21吃下两连败。

本场比赛，林宏达延续了第一场的精彩演出，但本仗表现更抢眼的是身穿23号球衣的吴国江，他贡献了六分、七个篮板，以及两次关键助攻。

连续三届对上中国

值得一提的是，这是新加坡男队连续三届遇上中国。在2022年于滨海湾金沙活动广场举行的首届赛事中，两队也被分入同一组。当时中国以小组头名出线，最终获得季军，新加坡则止步小组赛。

比赛去年移师体育城的华侨银行广场，双方在复赛中相遇，获胜的依然是中国。

针对球队在星期六两场比赛的表现，新加坡主教练拉西奇（Rasic） 说：“我们是一支非常年轻的队伍，球员们都是第一次参赛，没有太多经验，但他们表现出了斗志，付出了全部。尤其是第二场证明了我们能与强队竞争，我为他们感到骄傲。”