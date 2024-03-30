力挫台湾选手王子维 骆建佑闯西班牙羽球大师赛决赛

（新加坡讯）我国羽毛球头号男单骆建佑星期六（3月30日）在马德里举行的西班牙大师赛（超级300赛）半决赛中，以2比1勇挫台湾男单王子维，将在决赛中与法国球员托马·波波夫（Toma Popov）争冠。

世界排名第11的骆建佑是这个赛会的二号种子球员，他在星期五（29日）的复赛中，首次在巡回赛对阵世界排名第55的丹麦选手克里斯托弗森（Christophersen），直落两局以21比13、21比11轻松赢得比赛晋级四强。

骆建佑在本地时间星期六晚上举行的半决赛，对垒世界排名第24的台湾男单王子维，两人之前在巡回赛的交手记录为骆建佑三胜一负。双方上一次交手是在2021年11月的印度尼西亚大师赛首圈，当时骆建佑以2比1逆转战胜王子维。

骆建佑第一局一路领先，并以11比8进入间歇。他之后没有让出领先优势，以21比13夺下首局。战况来到第二局时完全改变，王子维一度建立12比1的巨大优势，骆建佑只能追至8比21，让对手轻松扳平总比分。到了决定性的第三局，骆建佑在间歇后拉开优势，最终以21比15锁定胜局。整场比赛费时51分钟。

骆建佑星期天决赛对阵波波夫

在另一场半决赛中，世界排名15的赛会三号种子、另一名台湾选手周天成对阵世界排名第25的法国八号种子球员托马·波波夫。波波夫在第一局以21比15取得开门红。第二局，周天成在前半段落后的颓势中发力，以22比20扳回一局。但他无法持续力度，第三局18比21不敌波波夫，无缘决赛。整场比赛费时1小时13分钟。

星期天（31日）举行的决赛将是骆建佑在巡回赛第五次与波波夫交手，前四次都是前者取得胜利。两人上一场对决是在3月初举行的法国公开赛首圈，当时骆建佑以2比0胜出。