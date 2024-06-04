保龄球手王炜雄和“女飞人”珊蒂 获选年度最佳男女运动员

去年斩获东南亚运动会、亚锦赛和亚洲运动会金牌的我国田径“女飞人”珊蒂获颁本年度最佳女运动员。最佳男运动员由保龄球好手王炜雄获得。

新加坡全国奥理会和体育理事会于星期一（6月3日）在新加坡乌节大酒店举办年度新加坡体育奖颁奖典礼，文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉和永续发展与环境部长傅海燕都出席。傅海燕也是全国奥理会主席。

珊蒂去年10次打破自己所创全国纪录

虽然是首次入围，珊蒂却是入围名单公布后得奖呼声最高的运动员，而上一次由田径选手获得最佳女运动员奖是在1981年。

这名27岁的“女飞人”凭借去年的突出表现在六名入围者中脱颖而出，其他五名入围者是王瓅苓（武术）、陈诗桦（保龄球）、陈洁娴（皮艇）、傅诗玲（室内跳伞）和沈恩夷（游泳）。

珊蒂在去年的柬埔寨东运会上，成为我国史上首位在单届东运会中包办100米和200米金牌的女选手。

她也在去年杭州亚运会上勇夺女子200米金牌，打破了新加坡49年来出征亚运田径的金牌荒。

另外，珊蒂还在去年10次打破自己创下的100米和200米全国纪录。

对于获奖，目前在欧洲训练的珊蒂说：“能获颁最佳女运动员是极大的光荣，这是我首次获提名，更别说获奖了。非常感激我的教练以及整个支持我的团队和组织。”

由于珊蒂未能出席颁奖礼，奖座由父亲代领。

值得一提的是，珊蒂的教练库尼亚也获得最佳教练奖。

埋头苦练17年 王炜雄终迎来突破

28岁的王炜雄在去年5月的菲律宾公开赛中赢得生涯中首个国际赛事冠军，此后状态大好，在10月的科威特世锦赛中击败队友吴加利获得冠军，成为我国自2006年后首位在该项目获得冠军的选手。

王炜雄在获颁最佳男运动员奖后受访时说：“去年对我来说是职业生涯的高光年，我刚完成学业并成为全职运动员，能全身心投入于保龄球中。去年是我在17年的保龄球生涯中首次获得国际赛冠军，又在年底赢了世锦赛，这已经是我自身最好成绩了。有些人比我练了更短或更长的时间才做到，所以我不会抱怨说17年很长，而是很庆幸这一切能在对的时机出现。”

王炜雄也是自2007年来首次赢得最佳男运动员的保龄球选手。

墨士廉（左起）、王炜雄以及罗芝宁分别获得本届体育奖的最佳男青年运动员、最佳男运动员以及最佳女青年运动员。（特约陈来福摄）

最佳男青年运动员三连庄 墨士廉：约瑟林表示愿助力

去年在帆船世锦赛和亚运会都斩获金牌，并取得奥运资格的我国水翼风筝板好手墨士廉，今年再度获颁最佳男青年运动员，连续三年赢得这奖项。

他受访时说：“我很荣幸能获得这个奖项。今天我也有幸坐在约瑟林（我国游泳奥运金牌得主）旁边，他不断对我目前所做的一切给予肯定，也给了我很多建议，也表示未来愿意随时帮助我，这是一个值得记住的夜晚。”

这名17岁小将还在今年5月的世界水翼风筝板锦标赛中夺冠，赢得他的第二枚世界级赛事金牌。他将是我国代表队在今年巴黎奥运会最有希望夺得奖牌的成员之一。

最佳女青年运动员方面，由去年首次参加武术世锦赛就夺得女子太极拳金牌的武术好手罗芝宁获得。

早报记者赢得最激励人心体育新闻奖

《联合早报》记者陈芷馨去年9月的专题系列报道《金牌之重 选手如何抗压？》，赢得了本年度最激励人心体育新闻奖，是首个获得这奖项的华文媒体记者。