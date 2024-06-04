《联合早报》记者陈芷馨获颁最激励人心体育新闻奖

《联合早报》记者陈芷馨的专题报道《金牌之重 选手如何抗压？》在星期一（6月3日）的新加坡体育奖颁奖典礼上，赢得最激励人心体育新闻奖，成为首名获颁该奖项的华文媒体记者。

由新加坡全国奥理会和体育理事会举办的新加坡体育奖颁奖典礼在新加坡乌节大酒店进行，文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉和永续发展与环境部长傅海燕出席了这个颁奖礼。

除了各种奖励我国体育健儿的奖项，也有一个旨在展现体育给予人们的正面影响，并体现和培养新加坡精神的最激励人心体育新闻奖。

这个从2011年便设立的奖项至今还未有华文媒体记者获得，《联合早报》体育记者陈芷馨凭借去年9月完成的一篇专题文章，成为拿下这个奖项的首名华文媒体记者。

这篇《金牌之重 选手如何抗压？》采访了冯天薇（乒乓球）、杨佳敏（羽毛球）、陈永进（游泳）、约瑟林（游泳）、司徒健同（击剑）以及陈韦佐（击剑），与我国这些不同体育项目的高水平运动员探讨在不同的职业生涯阶段所面对的各种精神压力。

新加坡体育学院（SSI）高级运动心理学家兼负责人黎福发在采访中也针对这个课题谈本地运动员所面临的困扰。

陈芷馨在获奖后说： “一开始做这个专题时构思了很久，很开心可以顺利完成并获得评审的肯定，拿到这个奖项。最重要的是和我一起完成这个专题的运动员们，如果没有他们和我真诚的对话，我也无法写出这篇文章。”