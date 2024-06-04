尤文与主帅阿莱格里达成终止合同协议

（罗马法新电）意甲豪门尤文图斯（Juventus）星期一（6月3日）表示，已经和两周前被解雇的主帅阿莱格里（Allegri）达成协议，双方同意终止他的合同。

这名56岁的意大利教练在意大利杯决赛1比0战胜亚特兰大（Atalanta）的比赛中大发雷霆，随后于5月17日被解雇。

尤文图斯在周一宣布，双方已就分手条款达成协议。

“尤文图斯足球俱乐部和马西米利亚诺·阿莱格里可以确认，他们已同意在本赛季结束时终止教练的合同，俱乐部感谢阿莱格里多年来取得的所有体育成就，并祝愿他在未来一切顺利。”

尤文图斯于5月15日赢得了他们的第15个意大利杯，但阿莱格里却大动肝火，先是在比赛最后几分钟因对比赛裁判大发雷霆而被罚下场，然后在赛后庆祝活动中轻蔑地挥手要尤文图斯体育总监吉翁托利（Giuntoli）离开。

他的这连串举动，结果招来意大利足协纪律部门展开调查。

尤文图斯在刚结束的意甲联赛中排名第三，在积分榜上落后冠军国际米兰（Inter Milan）23分。

两度执教尤文的阿莱格里总共为球会夺得12座奖杯，他原本的合约是在2025年到期。

前意大利中场球员莫塔预料将接任尤文帅位。（路透社）

尤文和阿莱格里协议终止合同的消息，为前意大利中场球员蒂亚戈·莫塔（Thiago Motta） 被任命为尤文新主帅打开了大门。他曾在上赛季带领博洛尼亚（Bologna）获得第五名，并获得该球会60年来第一个欧洲冠军联赛资格。