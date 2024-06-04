WTT重庆冠军赛落幕 中国乒队封闭训练备战奥运

世界乒乓球职业大联盟（WTT）重庆冠军赛，以中国包揽男女单打冠军、女单更是囊括四强告终，这是巴黎奥运会前中国参加的最后一站WTT比赛。

接下来在欧洲和亚洲举行的WTT常规及球星挑战赛，中国都将高挂免战牌。在回北京短暂休整后，全队将进入封闭训练状态，全力备战7月的巴黎奥运会。

本届重庆冠军赛对于中国来说，是一次在家门口的摸底练兵和发现问题的实战演练。在中国巴黎奥运阵容中，除了马龙临时退赛外，其他人都悉数参战。

而其他协会参赛选手大多也是奥运人选。经过激烈较量，基本上没有爆冷的场次。

从男单来看，会师决赛的正是中国出战巴黎奥运单打的世界头号王楚钦和第四的樊振东。不过，随着后者夺冠，下周即将重返世界第二。由于梁靖崑和马龙都不出战单打，排在第五的法国小将费利克斯与樊振东有仅千分之差，即便他参加后面几站比赛，积分也不太可能超越樊振东。如此看来，在奥运会揭幕前，男单世界前两号位置很难有改变，王楚钦和樊振东大概率锁定奥运男单头两号种子。

这意味着在巴黎奥运会乒乓球项目男单决赛前，王楚钦和樊振东都不会相遇。所以，星期一（6月3日）晚上双方大决战，被看成是奥运会男单决赛的预演。

对此，樊振东保持清醒。他说：“首先我不会这样想，也不敢这样想。我觉得奥运会的残酷性和不确定性，是一般比赛无法相比的。很幸运自己有机会参加奥运会，但还有很多不足的地方。在面对许多对手时，还有很多细节要做好。”

女单决赛打得也是惊心动魄，跌宕起伏，同样被认为其精彩程度堪比奥运会巅峰对决。但遗憾的是，一直排名世界第二的王曼昱在5月沙特大满贯赛上发挥欠佳，止步16强，而陈梦在沙特夺冠后升至第二，抢到了中国第二张女单门票。

孙颖莎认为，重庆冠军赛给了自己锻炼的一次非常好机会。（WTT提供）

不过，上周陈梦因去年德班世乒赛的积分失效，排名掉至第三，加上此次冠军赛止步四强，更让已重回世界第二的王曼昱稳固了位置。但由于她在奥运只打团体赛，因此奥运会女单前两号种子将是世界第一的孙颖莎和第三的陈梦。若发挥出色，双方同样将在女单决赛中碰面。

孙颖莎说：“这次的冠军赛给了自己锻炼的一次非常好机会。回去要好好总结，在后面封闭训练中有需要提高的，也有要保持的。做好自己，每天训练好。”

当中国静下心进行具针对性训练时，其他国家和地区选手还在欧亚之间奔波抢分。尤其是那些分差只有几分或几十分的球员，为了能在单项和团体赛中有一个好位置，每分必争。这些选手还要连续参加三站到四站比赛，直到7月上旬WTT曼谷球星赛结束。

张本智和：抢分同时以赛代练

日本一哥张本智和对《联合早报》说：“我们不像中国那样已经拿到了那么多积分，我们还要继续挣分。就我自己来讲，单打、混双、团体种子都很关键。”

原本在备战时间上输给了奥运夺冠最大热门中国，加上没有那么多可模拟各路球员、各种打法的陪练，所以很多选手须要以赛带练。张本智和说，除了抢分，也是训练的需要。