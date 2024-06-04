热身赛轻取波黑 英主帅为减员烦恼

（纽卡斯尔路透电）在队里集结众多才华横溢球员的情况下，英格兰主帅索思盖特（Southgate）正为在2024年欧锦赛报名截止日期前减员而烦恼。

英格兰队在星期一（6月3日）的友谊赛上3比0轻取波黑，帕尔默（Palmer）在罚球点上攻入他在英格兰队的首个进球，亚历山大·阿诺德（Alexander-Arnold）与哈里·凯恩（Harry Kane）攻入另外两个进球。

索思盖特赛后说，对队里一些新面孔的表现感到满意，而他也迎来快乐的烦恼，在来临星期五（7日）之前减员七人，将队伍缩减至26人。

索思盖特说：“这是个对所有球员来说都很重要的决定，我们将以尊重与考量为基础，做出最公平与最正确的决定。

“决定难免会有主观性，我们得照顾到所有环节的平衡，这会让这个决定变得更加复杂。”

索思盖特特别点名水晶宫（Crystal Palace）前锋埃泽（Eze）在这场热身赛的表现令他留下深刻印象。他说：“他开始比赛的方式，他过人的方式，以及他所展现出来的力量都引人瞩目。”

除了埃泽，阿诺德、帕尔默、加拉格尔（Gallagher）、沃顿（Wharton）与格雷利什（Grealish）在索思盖特眼里也都有优异的表现。

踢完这场友谊赛后，英格兰星期五将在温布里球场与冰岛进行最后一场热身赛，然后动身前往德国参加欧锦赛。他们的C组首场比赛为6月16日，对手是塞尔维亚。丹麦与斯洛文尼亚是同组另外两个对手。

要考虑到场上各位置需要

对于最后人选的考虑，索思盖特强调要考虑到场上各个位置的需要。

他说：“并不是把所有最优秀的球员集合在一起就行，我们同时也得考虑各位置上的需要。不过我们真的有很多好的选项，而我认为在没有伤员的情况下完成这场比赛是很重要的。

“一些需要更多比赛时间的球员星期五会得到他们所需要的，这也就是为什么我们今天让凯恩上场（自5月8日后就缺席拜仁慕尼黑的比赛），他需要一些比赛时间。”