缺临门一脚 德国友谊赛闷和乌克兰

（纽伦堡法新电）德国在星期一（6月3日）的热身赛上与乌克兰踢成0比0，临门一脚欠缺火候是本届欧锦赛主办国的最大软肋。

在新帅纳格尔斯曼（Nagelsmann）的带领下，德国近期出现了转勇迹象，最近两场比赛以高压快节奏的风格击败了法国与荷兰，令球迷相信球队于本届欧锦赛，在自己的国土上将有一番作为。

这乐观的期待让4万4000名球迷涌入球场观看这场对垒乌克兰的友谊赛，然而球队最终的表现却让球迷失望。

德国长时间掌控比赛，也创造了很多机会，却始终无法攻陷顽强的乌克兰防线。

纳格尔斯曼赛后对媒体说：“我的感觉是球队很想赢下这场比赛，也有很长一段时间踢出好表现。开始的首20分钟真的非常、非常好，我们当时就应该建立领先优势。我想我们应该踢得更具侵略性。

“我们需要有更多球员进入禁区，在这个区域给对手制造压力。”

贝尔射中门柱最角头 穆勒：仍是完美射门

德国最接近进球的一刻是在球赛约60分钟，候补上场的贝尔（Beier）的射门击中门柱内侧。

德国老将穆勒（Mueller）对这名21岁霍芬海姆（Hoffenheim）前锋的能力给予肯定。

他说：“这是完美的射门。他射中了门柱的最角头，我还以为是进球，有时候你需要一点运气。

“没有赢球当然感觉不太好，不过这对球队备战欧锦赛或许是个很好的提升。”

在这场对垒乌克兰的友谊赛，效力皇家马德里（Real Madrid）的克罗斯（Kroos）与吕迪格（Rudiger），以及多特蒙德（Dortmund）的施洛特尔贝克（Schlotterbeck）与菲尔克鲁格（Fuellkrug）都因为刚代表球会参加欧冠决赛而缺勤。