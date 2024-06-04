两前世界冠军印尼羽赛首圈对决 骆建佑不敌昆拉武特

我国头号男单骆建佑星期二（6月4日）在印度尼西亚羽毛球公开赛（超级1000赛）止步男单首圈，0比2不敌泰国好手昆拉武特。

世界第八的昆拉武特和世界第13的骆建佑的较量堪称是男单首圈的最大看点，两人分别是2023年和2021年的世锦赛冠军得主。

由于球路克制，昆拉武特过去在交手纪录上以四胜一负领先。此役进行巡回赛第六次较量，赛会八号种子昆拉武特两局用时36分钟，以21比13、21比10胜出。

骆建佑赛后感到很失望，他说：“昆拉武特打得很好，更多是我的问题，我没适应好这里的风向问题，没发挥好。今天对我来说是很好的教训，须更快适应。

“下周我还有澳大利亚公开赛，希望我在那里会打得好。”

昆拉武特属于拉吊打法，他的防守总是密不透风，骆建佑自2015年首次交手击败他后，在2021年开始至今的五次巡回赛都没胜过他。

巴黎奥运会将在今年7月举行，印尼公开赛是奥运开赛前的最后一项高级别巡回赛。为提升种子位置，骆建佑下周也会参加超级500赛级别的澳洲公开赛，首圈对手还未公布，印尼好手金廷和“马来西亚一哥”李梓嘉都在参赛名单上。

昆拉武特下一圈的对手还没产生，会是普兰诺伊（印度）和普里扬舒（印度）之间的胜者。

我国女单杨佳敏缺席印尼公开赛，混双夫妻档许永凯／陈薇涵的比赛将在星期三（5日）进行，他们的首圈对手是日本组合金子祐树／松友美佐纪。

男双世界冠军爆冷出局

韩国组合姜敏赫／徐承宰是2023年世锦赛冠军得主，排名世界第三的他们上周意外止步八强后，本周转战印尼也无缘开门红。

排名第20的马来西亚小将组合万炜聪／郑凯文与姜敏赫／徐承宰鏖战三局后，以20比22、21比16、21比17精彩地扳倒对手，赢得双方交锋三次以来的首胜。

世界第一的印度组合萨维赛拉治／齐拉克在星期二比赛开始前退赛，至此男双八个种子在首圈只进行一半的情况下就少了两个。