乔科维奇险胜闯法网复赛 头号女单伊加高歌猛进四强

去年的法网冠军乔科维奇在第四轮经历一番激战后才闯进八强，而上届女单冠军伊加则以狂风扫落叶之势再闯四强之林。

（巴黎综合电）法国网球公开赛上届冠军乔科维奇（Djokovic）不受膝伤困扰，他经历五盘苦战，在星期一（6月3日）的16强赛以3比2险胜阿根廷的塞伦多洛（Cerundolo），再次晋级八强。

乔科维奇在第三轮也经过五盘激战后胜出，在不到48小时里他又与年纪比自己小上至少10岁的球员争夺晋级权，他最终以6比1、5比7、3比6、7比5、6比3拿下胜利。

法网男单八强阵容已诞生，24次大满贯得主乔科维奇是其中唯一有过法网夺冠经验的球员。这是他职业生涯第59次晋级大满贯复赛，这项纪录超越了他的老对手费德雷尔（Federer），成为最多大满贯八强纪录的男球员。

此外，目前世界第一的乔科维奇累计大满贯370胜也荣膺史上第一人。精疲力尽的乔科维奇赛后用流利的法语在场上说：“再次非常感谢大家，因为这场就和上一场一样。这场胜利也是属于你们的。”

乔科维奇滑倒影响膝盖

乔科维奇在第二盘时滑倒，影响到膝盖，他一度不知道自己该不该继续下去。在场上治疗后，这名塞尔维亚名将继续征战，取得了最终胜利。

他下一轮将与挪威好手鲁德（Ruud，七号种子）争夺四强资格，后者在法网的最好成绩是2022年和2023年的亚军，当时分别不敌纳达尔（Nadal）和乔科维奇。

除此之外，在男单第四轮险胜的还有四号种子兹维列夫（Zverev，德国），他以4比6、6比1、5比7、7比6（7比2）、6比2打败丹麦的鲁内（Rune）。

27岁的兹维列夫在2021年至2023年，连续三届法网都打进半决赛，他下一轮将战澳大利亚的德米纳尔（de Minaur）。

伊加轻松晋级 半决赛对垒可可

夺冠热门兼卫冕冠军伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）星期二（4日）在复赛与去年温布登锦标赛冠军得主马尔凯塔·万卓索娃（Marketa Vondrousova）展开对决，前者不费吹灰之力，以6比0、6比2晋级四强。

世界排名第一的伊加进攻能力强大，晋级的路上根本没遇到太多障碍，只有和日本名将大坂直美才打上三盘，死里逃生。

伊加的下一轮对手是去年的美国公开赛冠军得主可可·高芙（Coco Gauff），后者经过三盘激战后以4比6、6比2、6比3打败“突尼斯一姐”昂斯·加博尔（Ons Jabeur）。

17岁的俄罗斯小将米拉实现大满贯突破，首次打入八强。（法新社）

另外两场八强战会在星期三（5日）展开，首次打入大满贯八强的17岁俄罗斯天才少女米拉·安德列娃（Mirra Andreeva）将挑战次号种子阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka），而哈萨克斯坦好手伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）则期盼突破自己的法网最好成绩，将与意大利女将贾斯明·保利尼（Jasmine Paolini）争夺四强席位。