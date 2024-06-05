认了为“钞”能力心动 德布吕纳可能加盟沙特球队

（法兰德斯综合电）与刚刚实现史无前例英超四连冠的曼市（Manchester City）只剩下一年合约的比利时中场大将德布吕纳（De Bruyne）承认，他为沙特阿拉伯球队的“钞”能力心动，不排除在与曼市约满后到当地发展。

根据ESPN的消息，德布吕纳的代表团队在5月份的三天内，到访了10家沙特阿拉伯球会，而这名32岁的比利时国脚也在接受比利时媒体HLN的采访时坦言，为沙特球队能提供的高额薪水心动。

德布吕纳：在沙特踢两年或可媲美过去踢15年

他说：“在我这个年纪，我对一切保持开放态度。当谈到的是在我职业生涯末端获得巨额薪金时，有时你必须考虑一下。

“如果我在那里踢球两年，我就能获得一大笔钱。以前我可能踢球15年，都无法赚到这笔数目。我还有一年的合约，所以我必须考虑会发生的事。”

他同时谈到了家人对他可能转会至沙特阿拉伯球队的态度，他说：“对米雪儿（妻子）而言，来一场富有异国情调的冒险是可以的。我的长子现在八岁，你除了英格兰之外，什么都不知道。他也会问我会在曼市待到什么时候。一旦时间到了，我们必须以某种方式应对，然后再考虑接下来的事，但目前的我还不需要去想这个问题。”

德布吕纳目前正在家乡比利时，与国家队一起备战来临的欧锦赛。

比利时将在星期三（6月5日）的国际友谊赛中对垒黑山，德布吕纳届时有望上演他的国家队百场球。

自2015年加盟曼市以来，德布吕纳为“蓝月亮”赢得了六次英超冠军和一次欧冠锦标，并四次当选曼市年度最佳球员，可谓战绩斐然。不过，他却因伤在上赛季缺席了近五个月，各项赛事只为曼市出场26次。